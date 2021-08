Tina Cipollari torna single, annuncio a Uomini e Donne: le cause dell’addio

È finito l’amore tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara per l’ennesima volta: i due si sono lasciati. Nessuno annuncio social da parte dell’opinionista, come già fatto nel 2020. I gossip avevano parlato persino di matrimonio, poi le crisi, mai confermate personalmente. Dopo l’ufficializzazione della rottura, lei e il ristoratore fiorentino avevano deciso di riprovarci ma a quanto pare non ha funzionato. Nei giorni scorsi sono iniziate le registrazioni di Uomini e Donne. La nuova edizione del dating sentimentale di Maria De Filippi andrà in onda a partire da lunedì 13 settembre su Canale 5.

Già nella serata di ieri, venerdì 27 agosto, sono iniziate a circolare delle voci sul conto di Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara. Pare che la Vamp lo abbia reso noto durante la registrazione del 25 agosto scorso, dove avrebbe dichiarato di essere tornata di nuovo single. Le voci sono state confermate anche da Amedeo Venza, blogger noto diventato popolare dopo aver partecipato in una edizione di Uomini e Donne, sul suo profilo Instagram:

“Salta il matrimonio di Tina. L’opinionista più tosta della tv torna single”

Non è escluso che nei prossimi giorni Tina Cipollari possa svelare e aggiungere altri dettagli alle cause che hanno portato a chiudere la sua storia d’amore. Nessun matrimonio, dunque, per i due. Qualche tempo fa un amico vicino alla coppia aveva svelato al settimanale NuovoTv le nozze imminenti alla fine dell’estate 2021, nozze che non sono state e non saranno celebrate.

Il loro rapporto era iniziato all’epoca in cui Giorgio Manetti, storico Cavaliere del parterre maschile Over, partecipava ancora al programma di Maria De Filippi. I frequenti viaggi dell’opinionista a Firenze avevano spinto molti a credere che la Cipollari stesse intrattenendo una relazione proprio con l’ex compagno di Gemma Galgani. In realtà, è sempre stato Ferrara il destinatario di quelle visite.

La notizia “Tina Cipollari di nuovo single” sta facendo particolarmente rumore. Secondo alcune voci, non ancora confermate, l’opinionista di Uomini e Donne potrebbe essere stata tradita. Il ristoratore, infatti, starebbe frequentando un’altra persona. Ricordiamo che, al momento, non vi sono conferme: si attendono ufficialità.