Uomini e Donne: chi sono i tronisti Matteo, Joele, Andrea Nicole e Roberta

Sta per tornare Uomini e Donne sul piccolo schermo, a tenere compagnia al pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio, dal lunedì al venerdì. E, intanto, sono iniziate le prime registrazioni. Martedì e mercoledì (24 e 25 agosto) sono state registrate le puntate che andranno in onda tra qualche settimana, precisamente dal prossimo 13 settembre. E, ovviamente, sono stati presentati i nuovi tronisti. Andrea Nicole, Joele Milan, Roberta e Matteo sono i quattro ragazzi che siederanno sul trono in questa nuova edizione.

Matteo tronista di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro e famiglia

Proprio oggi, il programma condivide il video di presentazione di Matteo. Chi è il nuovo tronista? Ha 24 anni e vive a Roma. Lui stesso racconta di provenire da “una famiglia molto umile, ma piena d’amore”. Vivono in una casa popolare e in tutto sono 7. Tra i cinque figli, lui è il più piccolo. Per i suoi genitori non è stato facile crescere e mantenere tutti loro.

Ma anche se non possedevano scarpe di marca, non hanno mai fatto mancare nulla a ognuno di loro. Non si vergogna a dire che ci sono stati momenti difficili “nei quali erano le candele a illuminare casa”. Con tanti sacrifici, suo papà “si è sempre rialzato e rimboccato le maniche”. Matteo ha sul suo corpo tatuati i nomi di tutti i componenti della sua famiglia.

Si definisce un mammone, tanto che ancora adesso non va a dormire se non ha il bacio della buonanotte. “Ringrazio Dio per avere una famiglia come la mia”, confessa il nuovo tronista romano. Prosegue la sua presentazione rivelando che gioca a calcio da quando ha cinque anni. Ha giocato in Spagna come professionista, ma a causa del Covid-19 e di alcuni infortuni ha dovuto smettere.

Attualmente aiuta suo padre nella sua attività gastronomica e nel weekend consegna pizze a domicilio. Da piccolo era molto timido, ma oggi si definisce “una testa calda”. Non si fa mettere i piedi in testa da nessuno, anche se un po’ di timidezza se la porterà sempre dietro. Matteo è una persona allegra e alla mano e “non il classico bellone che passa il tempo a specchiarsi”.

Si è innamorato solo una volta nella vita. La sua ultima storia si è interrotta perché è stato lui a volerlo, in quanto “era finito il sentimento”. Ora è single da 3 anni. Gli manca avere al suo fianco una persona e anticipa che non sta cercando una modella, poiché sono le imperfezioni a colpirlo. Preferisce le ragazze more e spera davvero di trovare l’amore.

Joele Milan tronista: chi è, età, lavoro

Joele Milan è un altro tronista della nuova edizione di Uomini e Donne. Originario del Veneto, precisamente di Mirano (provincia di Venezia) è un ragazzo di 26 anni. Diplomato in Ragioneria e Sistemi Informativi Aziendali, lavora attualmente in un concessionario d’auto. Ha vari tatuaggi su braccio e torace ed è appassionato di sport.

Secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, Joele spiega in studio di aver sofferto tanto per amore. In particolare, racconta di aver sorpreso insieme la sua fidanzata con uno dei suoi più cari amici. Deianira Marzano sta, intanto, condividendo alcuni messaggi che ha ricevuto in questi giorni riguardo al giovane tronista e non sono per nulla positivi.

Andrea Nicole nuova tronista di UeD: la transizione da uomo a donna, età e lavoro

Una grande novità attende i telespettatori il prossimo 13 settembre: Andrea Nicole. Sta attirando l’attenzione del pubblico perché è il primo volto della trasmissione ad avere affrontato la transizione da uomo a donna. Al momento, viene definita la prima tronista trans di UeD. Ma da ormai otto anni, anche per la legge italiana, Andrea Nicole è una donna. Lei stessa non si definisce, dunque, una transgender.

Ha 29 anni e vive a Milano. La sua famiglia è molto riservata e, dunque, non ha fatto i salti di gioia quando ha saputo di questa sua esperienza sul piccolo schermo, come dichiara nell’intervista per Il Fatto Quotidiano. Per vari anni è “scappata dall’amore”, sentendosi “inferiore alle altre donne”. Ha deciso di prendere parte al programma proprio per contrastare le sue paure.

Da piccola si è sempre sentita più vicina al genere femminile, ma ha tentato di nascondere questa realtà per proteggere se stessa.

Roberta, nuova tronista: quello che si sa

Ancora non si sa molto sulla quarta tronista Roberta. Finora è uscito fuori che è una ragazza napoletana.