Uomini e Donne, Andrea Nicole tronista trans: l’incontro con i corteggiatori

Dopo il trono gay, a Uomini e Donne arriva il trono trans. Per la prima volta nella storia del dating sentimentale di Maria De Filippi siederà sul trono una donna che prima era un uomo. La nuova edizione è alle porte e già è stata fatta la registrazione della puntata di Uomini e Donne che andrà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 13 settembre prossimo. La prima tronista trans si chiama Andrea Nicole. Ha 29 anni ed è di Milano. Negli ultimi dieci anni ha lavorato come commessa in un negozio di abbigliamento. Intervistata da Il Fatto Quotidiano, la tronista Andrea Nicole ha svelato perchè partecipa a Uomini e Donne:

“Per anni sono scappata dall’amore, mi sono sempre sentita inadatta, inferiore ad altre donne. Forse non abbastanza per la persona che era al mio fianco. Questo senso di impotenza rispetto alla mia inadeguatezza mi ha sempre fatta fuggire prima del dovuto, ho deciso di partecipare per sconfiggere le mie paure. Raccontando la mia storia capirò subito la reazione di chi ho di fronte”

Nelle sue precedenti relazioni c’è stato chi accoglieva di buon grado la sua transizione, altri invece di sono dati alla fuga. La sua è una storia molto importante, quando ha incontrato Maria De Filippi è stato strano ma molto piacevole. La donna ha svelato di essersi sentita subito a casa, la conduttrice era stupita dal modo in cui racconta il suo percorso e le sue cose private nel più naturale possibile. Al suo nome Nicole ha scelto di tenere Andrea. Nell’intervista, infatti, ha spiegato che è sempre stata questa, non si riconosceva per quello che vedeva allo specchio e non per la persona che è:

“Sono sempre stata io: Andrea sono io. Ed è il nome che ha scelto mio fratello quando mia madre era incinta”

Sin da piccola si è sempre identificata nel genere femminile. Crescendo ha nascosto questo bisogno per protezione. Alle medie ha conosciuto la cattiveria, era la persona presa di mira e per un periodo ha dovuto reprimere in pubblico quello che era.

Andrea Nicole tronista trans di Uomini e Donne: anticipazioni puntata di Uomini e Donne

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, svelate da Andrea Nicole tronista, la trans ha avuto modo di conoscere i suoi corteggiatori. Le reazioni non sono state negative, è andata bene.

Ha avuto modo di guardare i ragazzi presenti in studio, non ha notato occhi indiscreti. Nel dating di Maria De Filippi cerca un uomo comprensivo, intelligente, un uomo che sappia guardare oltre. Sarà felice se il percorso si concluderà positivamente, uscendo dalla trasmissione con un uomo capace di accompagnarla.