Uomini e Donne news, Giacomo Czerny ed il tatuaggio che sorprende

Giacomo Czerny è tornato nelle ultime ore a far parlare di sé. L’ex tronista dell’ultima stagione del popolare dating show di Canale 5 si è fatto un tatuaggio ispirato proprio alla sua partecipazione al popolare programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Una partecipazione la sua fortunata. Infatti proprio negli studi Elios, Giacomo ha fatto la conoscenza della sua attuale compagna, Martina Grado. Quest’ultima è stata la sua scelta, ma l’ex tronista durante la sua permanenza nel programma ha mostrato interesse anche nei confronti di un’altra persona.

Si tratta della bionda Carolina Ronca, che però non è riuscita a convincere del tutto l’ex tronista, che ha preferito quindi uscire dal programma con Martina. Ed è proprio sulla Ronca che Giacomo si è esposto, affermando che potrebbe essere una delle nuove troniste di Maria De Filippi.

Nelle ultime ore però a destare la curiosità e l’interesse dei fan è anche un’altra notizia che riguarda Giacomo, cioè il suo interessante quanto eccentrico tatuaggio. Sempre molto attivo sui social, Giacomo ha mostrato la creazione su un Instagram stories pubblicata nel suo account ufficiale nel noto social di condivisioni d’immagini.

Un tattoo decisamente molto originale, perché rappresenta un numero: 6209. A chiarire il significato del tatuaggio è stato lo stesso ex protagonista di Uomini e Donne, che ha riferito di aver scelto di tatuare sul suo braccio il numero del camerino che lo ha ospitato durante la sua permanenza in trasmissione.

Un camerino che è stato anche spettatore delle sue paure e dei suoi dolori. Dove lui passava molto tempo e che non dimenticherà mai più insieme all’ansia e alla curiosità. Effettivamente grazie alla partecipazione al programma di Maria De Filippi, la popolarità di Giacomo è esplosa.

Come vanno le cose tra Czerny e Martina? Stando a quello che si vede anche dai contenuti che i due sono soliti pubblicare sui social, si apprende che la loro love story sta andando bene. I due si vedono sempre molto affiatati e per loro certo non mancano progetti per il futuro.