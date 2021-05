UeD anticipazioni, Giacomo Czerny ha scelto Martina: dettagli della scelta

Giacomo Czerny ha scelto Martina Grado a Uomini e Donne. A rivelarlo sono le anticipazioni della registrazione avvenuta nel pomeriggio di oggi, mercoledì 19 maggio 2021. Il giovane videomaker ha chiuso questa stagione del Trono Classico, unendosi a Samantha Curcio e Massimiliano Mollicone, che hanno rispettivamente scelto Alessio Ceniccola e Vanessa Spoto. Giacomo ha concluso il percorso dopo aver trascorso mesi diviso tra Martina e la non scelta, Carolina Ronca. Inizialmente l’interesse di Czerny sembrava essere concentrato solo sulla seconda, che l’ha immediatamente colpito.

Martina, invece, non ha subito conquistato Giacomo. Lui stesso ha fatto presente, nelle ultime settimane, che è accaduto proprio questo durante il suo percorso. Ma mentre con Carolina l’interesse a un certo punto è rimasto stabile, con Martina è cresciuto sempre di più. Pertanto, entrambe hanno iniziato ad avere lo stesso peso nella mente di Giacomo. Negli ultimi giorni ha iniziato a capire ciò che sente nel suo cuore e così ha deciso di fare le ultime esterne con Martina e Carolina.

Un’intera giornata quella che ha trascorso con entrambe, come accade solitamente prima di una scelta. Si è concesso la possibilità di capire ancora meglio ciò che prova per arrivare al giorno decisivo con delle certezze. Oggi Giacomo Czerny a Uomini e Donne è entrato in studio con la consapevolezza che al suo fianco vuole avere Martina, secondo quello che ha appena annunciato Il Vicolo delle News.

I telespettatori, quelli più attenti sui social, avevano già capito che oggi Giacomo avrebbe scelto. Massimiliano e Samantha oggi pare siano tornati in studio per la registrazione e questo ha fatto intendere che Czerny avrebbe compiuto il passo tanto atteso. D’altronde lui stesso aveva dichiarato di essere pronto a lasciare il programma insieme a una delle due corteggiatrici.

Come sempre, Maria De Filippi ha mandato in onda i momenti più belli che Giacomo ha trascorso nel programma insieme a Martina e Carolina. Non solo, i presenti in studio hanno avuto modo di vedere le ultime esterne. Subito dopo è arrivato il momento per Giacomo di concludere il suo percorso. La puntata dovrebbe andare in onda la prossima settimana su Canale 5.