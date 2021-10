UeD Ida su Gemma e Tina, retroscena: “Volevo uscire dallo studio”

By

Ida Platano ha ormai ritrovato se stessa e a Uomini e Donne è alla ricerca dell’amore. Oggi si svela in una nuova intervista sul Magazine del programma, dove si ritrova a parlare di Tina Cipollari e Gemma Galgani. Le viene chiesto cosa vorrebbe rispondere ai recenti commenti dell’opinionista, che non sembra vedere di buon occhio i suoi percorsi. La dama ammette che le viene da sorridere, in quanto proprio Tina l’ha vissuta tanto all’interno di quello studio.

Nel programma, la Cipollari ha avuto modo di conoscere alcune cose di lei: “Ed erano lati di una donna persa, insicura, che si leccava le ferite e cercava di risalire”. Spera che ora “possa vedere una Ida più forte” e che riesca a farla di ricredere. Non sta male per i suoi commenti, in quanto è consapevole che ognuno sia libero di pensare ciò che vuole. Ciò che la infastidisce, invece, è quando Tina si confronta con la sua amica Gemma.

Ammette che l’ultima volta è rimasta davvero molto male. Qui svela un retroscena. Ida, in quel momento, ha pensato di lasciare lo studio, addirittura. Poi, però, ha deciso di non farlo. Sicuramente si sarebbe creata una certa tensione se lo avesse fatto. Si è sentita dalle parole che la Cipollari ha rivolto alla Galgani. E spiega che, anche se non interviene sempre quando Gemma viene attaccata, il loro rapporto va oltre.

“La nostra amicizia è solida indipendentemente dal fatto che io la difenda o meno”

Dopo tanta sofferenza, Ida Platano si sente finalmente serena. Sta vivendo il suo percorso con il cuore e si aspetta “solo cose belle”. Confessa di essersi innamorata di se stessa e di essere una persone più sicura e positiva. In particolare, la dama spera di trovare in Marcello Messina, il cavaliere che sta attualmente conoscendo, quello che cerca.

Con lui è scattato “subito qualcosa”. Si è trovata bene a parlare con lui al telefono. Ida torna a parla così di Riccardo Guarnieri, con cui ha avuto una storia abbastanza travagliata. E proprio quell’amore le ha lasciato degli strascichi. Non si sono più rivisti o sentiti dopo l’ultima volta che lui è stato in studio, per avere un confronto con Roberta Di Padua.

In questo momento della sua vita non ha paura. Cercherà comunque di proteggere se stessa e di frenarsi. Sicuramente starà più attenta, perché vuole uscire da Uomini e Donne con “un amore folle”. Ha sempre creduto nel programma, dove spera di costruire qualcosa che duri.