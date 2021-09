Elisa Isoardi bacia Alessandro (foto): la tv non la chiama, ma il cuore vola

Elisa Isoardi a che gioco sta giocando? La conduttrice, di recente, si è dichiarata single. Eppure le ultime paparazzate che il magazine Oggi ha pubblicato raccontano una storia differente. La 38enne cuneese è stata sorpresa ad Ostia, in compagnia di Alessandro Di Paolo. Con l’imprenditore è stata sorpresa a vedere la partita di calcio dell’Ostiamare, squadra che milita in Serie D e il cui presidente è Roberto, ossia il padre di Alessandro. Tra Elisa e l’uomo non sembra esserci soltanto un tenero rapporto di amicizia, visto che finito il match i due sono stati pizzicati a baciarsi.

Si sussurra di un ritorno in love, visto che Elisa e Alessandro hanno già vissuto una storia d’amore che è stata imbastita dopo che l’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha chiuso con Matteo Salvini. Con Di Paolo, invece, la relazione è naufragata circa un anno fa. “È finita perché i tempi non erano maturi”, aveva spiegato la Isoardi in merito alla conclusione di quel capitolo della sua vita. Capitolo che ora potrebbe essere stato riaperto e che potrebbe riservare altri paragrafi importanti.

Elisa Isoardi ferma ai box

Affari di cuore a parte, Elisa continua a rimanere in attesa della chiamata televisiva giusta. Salutata la Rai dopo anni di guida de La Prova del Cuoco e dopo aver preso parte a Ballando con le Stelle, si è avventurata all’inizio del 2021 nell’esperienza de L’Isola dei Famosi, reality show in onda su Canale Cinque e timonato da Ilary Blasi. I ben informati mormorarono che dietro al sì al programma si celava anche un accordo tra la Isoardi e Mediaset per altri progetti relativi al piccolo schermo. Non è andata così.

Quando in piena estate sono stati presentati i nuovi palinsesti televisivi, il nome di Elisa Isoardi non ha fatto capolino in alcuna iniziativa Mediaset e nemmeno in alcun progetto targato Rai. La cuneese è ferma ai box, attualmente, assieme ad altre sue colleghe che hanno nomi di peso. Infatti a farle compagnia ci sono personalità del calibro di Alessia Marcuzzi e Caterina Balivo, tutte in attesa dell’offerta giusta.