Elisa Isoardi, è amore con l’ex genero di Mara Venier? Il rumor

La conduttrice sarebbe stata avvistata in dolce compagnia in questi ultimi giorni, durante la sua vacanza a Mykonos

Avvistata Elisa Isoardi in dolce compagnia, durante le sue vacanze a Mykonos. Arriva un nuovo gossip riguardante la conduttrice, ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2021. Secondo quanto si legge sul nuovo numero del settimanale Novella 2000, sarebbe stata avvistata in barca in compagnia di un ex di una nota “figlia di”. Di chi si tratta? La Isoardi sarebbe stata beccata insieme a Carlo Longari, conosciuto come l’ex di Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier e Francesco Ferracini.

La loro storia pare sia terminata poco dopo la nascita del figlio Giulio (2002). Oggi Elisabetta è felice a fianco del compagno Pierfrancesco Forleo, Direttore dei Diritti Sportivi per la Rai. Intanto, Elisa Isoardi si sarebbe fatta vedere in compagnia del suo ex marito Carlo, che svolge la professione di avvocato. Si tratta di un semplice rumor vero oppure della realtà? Per scoprirlo bisognerà sicuramente attendere. Probabilmente sarà il tempo a dare delle risposte. La stessa conduttrice potrebbe decidere di confermare o smentire il gossip.

Elisa, infatti, potrebbe trovarsi insieme a Carlo solo perché hanno un rapporto di amicizia. Per ora si sa che l’ex genero di Mara Venier avrebbe ospitato sulla sua barca la Isoardi, la quale stava trascorrendo le sue vacanze a Mykonos. È il nuovo fidanzato oppure no? La rivista di Roberto Alessi fa sapere che, attualmente, “il rumor c’è” e non solo: anche “le condizioni perché possa nascere una bella storia”.

Pare che gli occhi indiscreti di chi ha visto la Isoardi insieme all’avvocato abbiano riconosciuto una certa sintonia. In una recente intervista sul settimanale Oggi, la conduttrice ha fatto il punto sulla sua situazione professionale e sentimentale. Non ci sono, attualmente, progetti televisivi in corso per lei, dopo 20 di carriera sul piccolo schermo.

Ha parlato di “un’estate diversa dalle altre, più profonda”. Al momento, sia la Rai che la Mediaset non le hanno ancora affidato nessun programma da condurre. Ma Elisa è comunque convinta che arriverà il progetto giusto. Per quanto riguarda il suo cuore, l’ex di Matteo Salvini ha confessato di essere single. Inoltre, ha fatto presente che quando l’amore tornerà a bussare alla sua porta sarà pronta.

E chissà che non sia già arrivato! La conduttrice piemontese è single da diverso tempo. Si pensava che avesse voltato pagina, dopo la fine della sua storia con Salvini, insieme all’imprenditore Alessandro. Ma anche questa relazione è giunta al capolinea lo scorso anno.

Si è spesso parlato di un flirt con Raimondo Todaro, ma pare si trattasse solo di gossip. Questa volta, invece, sembra proprio che il rumor sulla presunta love story con Carlo stia diventando concreto. Quest’ultimo è stato legato anche a Simona Branchetti, giornalista del Tg5.