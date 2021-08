Elisa Isoardi: “Niente programmi né amori: come sto e come ho reagito”

Elisa Isoardi si è raccontata al magazine Oggi, facendo il punto sulla sua situazione professionale e sentimentale. La conduttrice piemontese, per la prima volta dopo anni, si ritrova ad agosto senza progetti televisivi futuri in cui è contemplata. Pochi scossoni pure sul versante amoroso, dove tutto tace: l’ex di Matteo Salvini è single e non ha fretta di imbastire una nuova love story. Quando sarà il momento e arriverà la persona giusta, tutto capiterà in maniera naturale: questo il suo ragionamento che le fa dormire sonni più che tranquilli.

L’ex naufraga dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi sottolinea che, dopo 20 anni di carriera sul piccolo schermo senza interruzioni, si sta godendo l’estate come mai prima d’ora, trascorrendo molto tempo con la “famiglia, le cose reali, vere“. Per la Isoardi, come lei stessa ha precisato, è una “estate diversa dalle altre, più profonda”. La conduttrice parla di “semina” in vista di un raccolto che “arriverà”. Si riferisce anche e soprattutto alla tv, che per il momento l’ha messa in panchina (sia Mediaset sia la Rai non le hanno affidato alcuna trasmissione). L’ex di Salvini nutre comunque la convinzione che il “progetto giusto” prima o poi giungerà. Quindi, per adesso, non soffre di ansia né è preoccupata per quel che concerne il versante lavorativo.

“Servono questi momenti di riflessione. Mi sto godendo tante cose che prima, in questo mondo che è veloce, violento, facevo fatica ad apprezzare”, aggiunge la presentatrice per poi spiegare che non c’è alcun fidanzato e che va bene così. “Per me – afferma – l’amore non è un’ossessione. Meglio, così quando arriverà, sarò pronta”.

Senza dubbio gli ammiratori non le mancano. Eppure Elisa non vuole accontentarsi, ritenendosi una donna “impegnativa e indipendente”. Caratteristiche, riflette sempre la conduttrice, che possono spaventare qualcuno ma che sono qualità a cui non rinuncerà né ora né mai.

Capitolo Isola dei Famosi: in Honduras si è messa alla prova, lasciando però anzitempo il gioco per via di un problema all’occhio (qualcuno sostiene che abbia abbandonato lo show per altri motivi). Al di là dei retroscena relativi al ritiro, l’esperienza è stata forte e d’impatto.

All’Isola la Isoardi, per via delle scarse razioni di cibo e la difficoltà nel reperire i pasti, ha perso 10 chilogrammi. La metà, 5 kg, l’ha recuperata dopo il rientro in Italia. Oggi ha raggiunto nuovamente il suo peso forma: “Non è stato facile il ritorno perché dopo tante privazioni, lo stomaco non è più abituato ad accogliere il cibo. Mi sono fatta seguire da una dottoressa”.