Annalisa e Federico Rossi stanno insieme? “Baci e abbracci”, il gossip

Annalisa Scarrone e Federico Rossi stanno insieme oppure no? Sono in molti a chiederselo dopo l’ultima estate che ha visto i due protagonisti con la hit radiofonica Movimento lento. Una complicità, un feeling, non facile da trovare nella vita di tutti i giorni. Per l’ex allieva di Amici e l’ex fidanzato di Paola Di Benedetto non si è trattato inoltre della prima collaborazione: hanno lavorato insieme alla canzone Tutto per una ragione e in coppia hanno condiviso il palco del Festival di Sanremo.

Insomma, una collaborazione artistica importante che però nell’ultimo periodo sarebbe sfociata in qualcosa di più. A riportare la segnalazione è il settimanale Diva e Donna:

“C’è chi vocifera ci sia del tenero tra Annalisa e Federico. C’è chi li ha visti dietro le quinte dei Seat Music Awards, all’Arena di Verona, perdersi in complimenti, abbracci e sguardi languidi. Forse condividono non solo un successo ma qualcosa di più…”

La vita privata di Annalisa Scarrone e Federico Rossi

A quanto pare, dunque, ci sarebbe del tenero tra Annalisa Scarrone e Federico Rossi: i due confermeranno presto la loro liaison o smentiranno con fermezza? Quel che è certo è che entrambi sono single da qualche tempo. Nel 2017 Nali ha detto addio all’ultimo fidanzato, il produttore musicale Davide Simonetta. Una storia d’amore importante, con tanto di convivenza a Savona, che però non ha retto alle pressioni quotidiane.

Successivamente si è parlato di un nuovo amore per Annalisa Scarrone – e pure di una gravidanza sospetta – ma la diretta interessata ha preferito restare in silenzio e non replicare. Da sempre molto riservata, la 36enne non ama parlare molto della sua vita privata. Annalisa preferisce esprimersi attraverso i testi delle sue canzoni, che sono profondi e mai banali.

L’ex cantante del duo Benji & Fede ha invece lasciato qualche mese fa l’appartamento che condivideva a Milano con Paola Di Benedetto, modella e speaker radiofonica nonché vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante la rottura i due sono rimasti buoni amici e la scorsa estate Paola, tramite i social network, ha più volte sostenuto la musica del suo ex compagno.