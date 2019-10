Temptation Island Vip 2, ultima puntata: i verdetti di tutti i falò

Temptation Island Vip 2, ultima puntata: i verdetti dei falò. Chi si è lasciato e chi è uscito assieme

The end: è giunta al termine la seconda edizione di Temptation Isalnd Vip. Il reality Mediaset da un alto ha mietuto delle vittime, dall’altro ha rinsaldato alcuni amori. Durante l‘ultima puntata andata in onda lunedì 14 ottobre, sono andati in scena 3 falò. Il primo tra Serena e Pago, che ha assunto contorni da psicodramma sentimentale: l’ex tronista e il musicista, dopo un confronto sfiancante, si sono detti addio. Un colpo di scena se si pensa che ai nastri di partenza i due erano considerati la coppia più solida. Il secondo falò ha visto protagonisti Alex Belli e Delia Duran che, nonostante qualche attrito, hanno lasciato la trasmissione insieme tra abbracci, baci e sorrisi (una parte del pubblico li ha contestati su Twitter, sostenendo che abbiano recitato). Infine c’è stato il terzo incontro, quello tra Gabriele Franco e Silvia Tirado. Il figlio di Pippo, fino all’ultimo, sembrava deciso a mollare la compagna. Poi ci ha ripensato ed è uscito dal reality con lei ma con riserva: “Ti do ancora una possibilità, anche se non te la meriti.”

Ciro e Federica, Er Faina e Sharon: il dopo Temptation Island Vip

Durante lo show, si sono messe in gioco altre 5 coppie. Ciro Petrone e Federica Caputo hanno fatto un’avventura flash a causa della scorribanda ‘gelosa’ dell’attore nel villaggio delle fidanzate. Un atteggiamento che ha violato le regole di Temptation. La squalifica è stata automatica. Tuttavia Ciro e Federica sono rimasti insieme. Anche Damiano Coccia, detto Er Faina, e Sharon Macrì hanno rinsaldato il loro legame, dopo aver superato parecchi ostacoli.

Simone e Chiara, Stefano e Anna, Andrea e Nathalie: il dopo Temptation Island Vip

Altre due relazioni sopravvissute sono state quelle di Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito, e di Stefano Macchi e Anna Pettinelli. Quest’ultimi, nonostante qualche incomprensione, non sono mai parsi in bilico. Tutt’altro discorso per Simone e Chiara. A un certo punto il rapporto sembrava avviato verso il capolinea, soprattutto per la disinvoltura con i single da parte della ragazza. E invece, a gran sorpresa, proprio Chiara ha chiesto un falò anticipato dichiarando al fidanzato di aver capito di voler soltanto lui. E vissero felici e contenti… A non farcela, invece, sono stati Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti. L’amore si è spezzato dopo un falò di confronto durissimo. Attualmente Ippoliti si frequenta con la tentatrice Zoe Mallucci.