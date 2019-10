Chiara e Simone, Temptation Island Vip: colpo di scena, usciti assieme

Chiara e Simone lasciano insieme Temptation Island Vip: lei prepara un colpo di scena inaspettato

Anche Chiara e Simone lasciano Temptation Island Vip e per loro c’è un bellissimo lieto fine. A prendere la decisione di fare il falò di confronto anticipato è stata la Esposito, la quale ha compreso ciò che aveva bisogno di sapere. Lei ammette di essere entrata nel programma per mettersi alla prova e arrivare ad avere delle sicurezze. Più volte Chiara ha dimostrato di essere una persona che ama ridere e scherzare. Pertanto, si è spesso lasciata andare ballando e giocando con i tentatori. Mentre nel villaggio dei fidanzati la Esposito veniva criticata per i suoi modi di fare, Simone ha sempre preso le sue difese. Lui, che la conosce molto bene, ha sempre dimostrato di avere una fiducia molto forte nei confronti di Chiara. Non riusciva mai a mettere in dubbio la sua onestà, anzi. Ma ecco che, nel corso della puntata in onda il 30 settembre, i telespettatori vedono Simone ricevere una notizia che lo spaventa non poco. Alessia Marcuzzi gli fa sapere che la fidanzata vorrebbe uscire dal programma, ma prima deve vedere dei video.

Chiara e Simone, lieto fine a Temptation Island Vip: Alessia sta al gioco e lui riceve una sorpresa

Simone appare spaventato di fronte alle parole della Marcuzzi, che recita molto bene la parte. Bonaccorsi si ritrova a vedere la fidanzata in compagnia di Antonio Moriconi, con cui sembra aver instaurato un bel rapporto. Ma per la Esposito non va oltre l’amicizia, infatti sorprende subito tutti. In un secondo video, Chiara ammette di essere pronta a lasciare il programma, in quanto ha avuto la risposta definitiva che stava cercando. Proprio ad Antonio racconta cosa ha pensato quando è arrivata in trasmissione. La Esposito spiega di aver guardato tutti i tentatori e di aver capito una cosa molto importante: “Mi sono resa conto che nessuno di voi mi può fare annullare i sentimenti che provo”.

Chiara sceglie di lasciare il programma per tornare da Simone: “Una piccola rivincita”

Ebbene Alessia fa preoccupare Simone per poi permettergli di vivere una sorpresa davvero speciale. Chiara sceglie di lasciare il programma perché ha capito che l’unico uomo della sua vita è Bonaccorsi e nessun altro ragazzo può farle cambiare idea. I due si riabbracciano e scoppiano subito forti emozioni. Impossibile non notare la felicità che entrambi provano nel rivedersi dopo 15 giorni. “Una piccola rivincita per chi la criticava, mentre io ho sempre avuto la massima fiducia”, dichiara Simone mentre lascia il programma insieme alla sua Chiara. Poco prima un’altra coppia ha lasciato la trasmissione, ovvero Anna e Stefano, che hanno avuto anche loro un lieto fine.