Anna Pettinelli Temptation: furia su Stefano, falò infinito e lieto fine

Anna Pettinelli furia contro il fidanzato Stefano, falò di confronto con Cecilia Zagarrigo di mezzo

La pazienza di Anna Pettinelli è stata davvero messa a dura prova dal fidanzato Stefano Macchi. La speaker radiofonica è diventata una vera furia con il compagno, colpevole di avere costruito un rapporto di grande complicità e sintonia con la single Cecilia. La Pettinelli comunque si è scatenata nel falò di confronto, gridando con tutta la sua forza il suo malessere a Stefano. Lui, dall’altro canto, non si era per nulla reso conto di quanta sofferenza le immagini abbiano creato alla fidanzata. Tra i due si era insediata la figura dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo. Un bellissimo rapporto quello che ha legato i due nel villaggio ma alcuni atteggiamenti hanno infastidito e non poco Anna. Le parole di lei sono state davvero forti così come il suo comportamento al falò di confronto. Una vera furia ma l’amore per Stefano era troppo forte e i due sono usciti insieme.

Anna Pettinelli: le dure parole al fidanzato: “Sono stata male 15 giorni, ti sei dimenticato di me“

“Stefano non ha mai avuto un pensiero verso di me, ho visto mani che vanno dappertutto, che la bacia, che pensa a come sta. E io?“, chiede ridondante Anna Pettinelli durante uno dei tanti falò in cui ha visto la più che chiara sintonia tra Stefano e Cecilia. La sua rabbia è stata così forte che la Pettinelli ha fatto una richiesta mai fatta Temptation Island in così tante edizioni (subito dopo ritirata), ossia quella di lasciare il programma senza vedere il compagno. Tanta era la sua sofferenza e anche la sua delusione che non aveva il coraggio di incontrarlo, ma poi ha cambiato idea. “Sei stato egoista!“, ha gridato senza mezzi termini Anna a Stefano che però appariva rilassato e forse non capiva bene le reali intenzioni della fidanzata. “Sono stato quello che sono a casa. Giocavo con lei, come gioco con Carolina a casa“, si è difeso lui ma proprio queste parole hanno fatto scattare la Pettinelli. Dopo essersi scaricata perà è scoppiata a piangere e si è sciolta nelle braccia di Stefano.

Anna Pettinelli e Stefano lasciano insieme Temptation Island Vip: dopo la guerra, la pace

Dopo la guerra, la pace. La furia di Anna Pettinelli non ha fatto altro che arrendersi all’amore provato e sentito per il compagno. Lui l’ha rincuorata ed insieme hanno lasciato il programma “più forti che mai“, come sottolineato da Alessia Marcuzzi.