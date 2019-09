Anna Pettinelli, parla la figlia: “Mia madre a Temptation Island Vip? Ho riso”

Anna Pettinelli partecipa a Temptation Island Vip 2. La figlia: “Quando l’ho saputo sono scoppiata a ridere”

Durante questa edizione di Temptation Island Vip, Anna Pettinelli è una di quei protagonisti che sta regalando più soddisfazioni al pubblico. Per l’occasione Spy ha voluto intervistare la figlia della spumeggiante speaker che ha fatto alcune simpatiche rivelazioni. La ragazza, nata nel 1993, si chiama Carolina Russi ed è già conosciuta al pubblico per aver partecipato alla seconda edizione del programma canoro The Voice of Italy. La giovane ha inoltre rivelato di approvare pienamente la relazione della sua mamma anche se il suo compagno, l’attore e doppiatore Stefano Macchi, è molto più giovane di lei. Quando ha saputo che sua madre, Anna Pettinelli, avrebbe partecipato al famoso reality dei sentimenti, Carolina ha rivelato di aver pensato si trattasse di uno scherzo.

Carolina, la figlia di Anna Pettinelli: “Mamma a Temptation Island Vip? Pensavo fosse uno scherzo”

“Quando mi hanno comunicato che avrebbero partecipato sono scoppiata a ridere. Pensavo fosse uno scherzo” – ha raccontato a Spy – “Prima di partire erano gasatissimi, ma ho come l’impressione che non abbiano preso in considerazione le possibili conseguenze”. La differenza d’età che separa la coppia per la Russi è cosa di poco conto: “Cosa saranno mai 18 anni di differenza? Lui con mia madre è meraviglioso e io, da casa, faccio il tifo per loro con il cuore in gola”. Eh si, Carolina infatti spera di poter vedere sua madre uscire dal programma con il suo compagno accanto. La cantante ha infatti rivelato di aver un ottimo rapporto con lui: “È Fantastico. È il primo fidanzato di mamma, dopo la separazione da papà, al quale mi sono legata. È presente, sensibile. E poi è troppo simpatico”.

“Mia madre a volte è come un disco rotto”, le parole di Carolina

Con sua madre, Anna Pettinelli, la giovane Carolina ha un grande legame. Di lei ama la sua sfrontatezza e il fatto di non aver mai paura del giudizio altrui. In effetti, è vero, la speaker è una di quelle donne che non hanno peli sulla lingua. Come ogni figlia farebbe, la giovane artista ha rivelato anche quali sono, secondo lei, i difetti della sua mamma: “Vuole avere sempre ragione. E poi ha il vizio di lamentarsi. Ripete, come un disco rotto, che è stanca. Poi, se passa un solo giorno a casa, impazzisce. E’ in grado di rifare i letti con me dentro”.