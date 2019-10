Alex Belli e Delia Duran: Temptation non li divide, il pubblico contesta

Alex Belli e Delia Duran: lieto fine a Temptation Island Vip, ma il pubblico non apprezza

Alex Belli e Delia Duran hanno concluso il loro percorso a Temptation Island Vip nel migliore dei modi. L’ultima puntata del reality delle tentazioni vede gli ultimi falò di confronto delle tre coppie rimaste in gioco. Tra queste ci sono, appunto, Delia e Alex. Un lieto fine per l’attore, che inizialmente raggiunge la fidanzata completamente fuori di sé. Belli vuole delle spiegazioni da parte della Duran, mentre osservano i vari filmati. Da qui si accende una discussione, durante la quale Delia gli confessa di aver capito che nessuna tentazione fisica potrà mai mettere a rischio l’amore che prova nei suoi confronti. In questo modo, la Duran conferma di essere ancora follemente innamorata dell’attore, tanto che gli salta addosso baciandolo. Lui ricambia il gesto, ma subito dopo riaccende lo scontro chiedendo ancora spiegazioni sul suo comportamento con il tentatore Riccardo. Alessia appare sorridente di fronte a questo falò di confronto e alla fine cerca di trovare una conclusione.

Alex e Delia a Temptation Island Vip: il pubblico si scaglia contro la coppia

La conclusione del falò di confronto tra Delia e Alex arriva ed è totalmente positiva, al contrario di quella che ha visto protagonisti Serena Enardu e Pago. Belli decide così di concludere il suo percorso, durato meno di 21 giorni in quanto sono arrivati quando il programma aveva già preso inizio, tornando a casa insieme alla sua amata Delia. Tra abbracci e baci, i due lasciano così il falò, consapevoli del loro amore così forte. Sui social, però, il pubblico non sembra aver apprezzato l’atteggiamento di questa coppia. In particolare, in molti non credono che Alex e Delia siano stati sinceri, anzi li accusano di essere entrati nel reality con lo scopo di attirare semplicemente l’attenzione.

Temptation Island Vip, ultima puntata: Alex e Delia non convincono i telespettatori

Alex e Delia hanno messo a dura prova i loro sentimenti a Temptation Island Vip, concludendo positivamente il loro percorso. Intanto, sui social la maggior parte dei telespettatori si scagliano contro di loro. La fuga di Belli della scorsa puntata aveva già acceso alcuni dubbi e questa sera il suo comportamento avrebbe portato ulteriori sospetti. Naturalmente si tratta di un pensiero di una parte dei telespettatori, che commentano quanto accade in puntata sui social.