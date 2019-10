Serena e Pago, è finita. Psicodramma sentimentale: “Io a letto apatica”

Temptation Island Vip, psicodramma sentimentale per Serena e Pago: the end. Il punto di non ritorno: “Facevamo l’amore perché si doveva fare… Io ero completamente apatica”. Anche la Marcuzzi alle corde: “Lacerata”

The end, tra Pago e Serena, almeno per il momento, la storia si chiude. Un colpo di scena se si pensa che ha inizio reality i due sembravano la coppia più solida sbarcata a Temptation Island Vip. E invece, durante il falò finale, è andato in scena uno psicodramma sentimentale. Forse il confronto più duro e sincero che si sia mai visto nel programma. Il musicista, nonostante tutto, fino alla fine si è professato innamorato della compagna che invece disillusa e priva di stimoli ha deciso di troncare il rapporto. Una decisione sofferta, giunta al termine di una discussione sfiancante dove anche Alessia Marcuzzi si è trovata in difficoltà emotiva.

“Non era un rapporto d’amore, di complicità, di confronto, facevamo l’amore perché si doveva fare”

“Questa è una barzelletta”, “è un percorso assurdo”, ripete Pago più volte, non dandosi pace nel vedere le immagini di Serena con il tentatore Alessandro. “Devi dirmi la verità, mi ami ancora?”, domanda a non finire alla compagna. La Enardu è in palese difficoltà e continua a ribattere di non essersi sentita ascoltata, capita e compresa negli ultimi anni del rapporto. Poi le parole che pesano come pietre: “Non era un rapporto d’amore, di complicità, di confronto, facevamo l’amore perché si doveva fare… Io ero completamente apatica”. Da qui non si torna più indietro. Pago è ‘piegato’. Anche la Marzuzzi capisce che è tutto finito e sussurra: “Io mi sto lacerando per voi”.

“Mi sono sforzata di prendermi in giro”

“Tu Serena sei innamorata di Pago?”, chiede Alessia. “Io a volte mi sono impegnata – confessa Serena – perché volevo provare per lui un amore diverso, perché a lui ci tengo moltissimo, perché lui è una persona che merita di essere amato come vorrebbe lui. Ma ci sono dinamiche che entrano in gioco che non si possono gestire. Come essere amati come vuole lui.“. Poi aggiunge: “Il tuo è un amore incondizionato, anche se c’è una che fa un sacco di errori tu comunque la ami. Io questo amore lo aspetto. Ho la speranza che si scatenino quelle emozioni che non provo.”

Cala il sipario su Serena e Pago

Lo psicodramma sentimentale raggiunge il culmine quando il musicista mette alle strette la compagna: “Tu non sei più innamorata di me?” Lei tace. Cala il sipario definitivamente. Pago si alza, abbraccia la Marcuzzi e poi Serena. Bacio in fronte di tenerezza. Non di amore, non di passione. Quella la Enardu l’ha esaurita. Forse la riserverà per il tentatore Alessandro in cui ha trovato consolazione dopo la rottura. Con pago invece è the end, stavolta per davvero e non per gioco.