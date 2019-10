Conversano non molla la presa su Serena: l’ultimo colpo basso dell’ex

Giovanni Conversano, ennesima frecciata a Serena Enardu durante l’ultima puntata di Temptation Island Vip

Giovanni Conversano è un fiume in piena. L’ex tronista non se le tiene dentro e durante tutte le puntate di Temptation Island Vip ha lanciato delle frecciate, o meglio, dei macigni, contro la ex Serena Enardu. La gemella è approdata sull’isola delle tentazioni insieme a Pago, il compagno che le stava accanto da ben 7 anni. L’atteggiamento di Serena non è piaciuta a nessuno e Conversano è tornato a tuonare contro di lei, ribadendo alcuni dettagli della loro storia e di come questa sia finita. Anche durante l’ultima puntata dello show condotto da Alessia Marcuzzi, Giovanni ha pubblicato delle Instagram stories contro la Enardu, sottolineando ancora tutta la sua rabbia nei confronti della ex. Ora lui è felice accanto a Giada Pezzaioli e a loro figlio Enea, ma questo non lo frena dal mostrare tutto il suo risentimento nei confronti di Serena.

Conversano contro Serena: non si ferma il risentimento dell’ex tronista

“Chi nasce rotondo, non può morire quadrato“, scrive Giovanni Conversano su Instagram. In molti si aspettavano l’ennesima reazione di lui ai comportamenti della Enardu a Temptation. Il motivo di tutto questo accanimento non lo conosciamo, anche se in molti hanno azzardato pensando che Giovanni provi ancora qualcosa per Serena, o comunque la ferite della loro rottura siano ancora molto profonde. La verità per ora non la sappiamo, ciò che è sicuro è che Giovanni è riapparso sui siti di gossip proprio per le sue frecciatine contro l’ex che, ancora ora, non ha risposto alle sue provocazioni.

Serena Enardu: i social si scatenato contro di lei, i commenti al vetriolo oltre Giovanni Conversano

Non solo Conversano, l’incapacità di Serena di comprendere e ammettere i suoi sbagli nella relazione con Pago hanno lasciato a bocca aperta anche il pubblico da casa. In molti, infatti, si sono riversati su Twitter per gridare tutta la loro opposizione alla “immaturità” della Enardu. “Che persona orrenda Serena, incolpa lui di tutto“, scrive per esempio qualcuno. Oppure: “Fossi in Serena mediterei di nascondermi“, “Serena si vede palesemente che non sa come uscirne, e dice cose senza senso“, fanno notare altri.