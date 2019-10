Temptation Island Vip, Marcuzzi: “Alex?” “Non mi rompete i c.” Poi la fuga

By

Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi: “Alex?”. Belli esplode “Non mi rompete i c….ni”. Poi la fuga dal falò: ‘Ciro Petrone bis’, il video. Anticipazioni anche su Serena e il single Alessandro

Alex Belli furioso con Delia Duran. Che l’attore, a Temptation Island Vip, avesse visto dei video che l’avrebbero fatto montare su tutte le furie lo si era già capito lunedì scorso, in chiusura di puntata, quando Alessia Marcuzzi aveva lanciato dei flash su ciò vedremo stasera. Poche ore fa la redazione del programma ha diffuso dei dettagli in più sulla storia di Belli, pubblicando una clip in cui l’interprete scappa dal falò. Destinazione? Villaggio delle ragazze dove si trova Delia. Nel filmato si vede anche la conduttrice che prova a intervenire per placare Alex, ma invano e beccandosi un sonoro: “Non rompetemi i c.”

Alex Belli va a recuperare Delia Duran nel cuore della notte?

La clip: Belli è seduto al falò con in mano lo schermo che mostra Delia brindare con il tentatore Riccardo con cui ha trovato un ottimo feeling. A un certo punto l’attore molla tutto per terra e se ne va, imprecando. I classici ‘bip’ non permettono di sentire la sfuriata letteralmente. La Marcuzzi tenta di arrestarlo: “Alex?”. “Non mi rompete i co…..i, guarda”, la risposta fulminea di Belli che poi sparisce nella notte urlando rabbiosamente il nome di Delia. Pare proprio che si assisterà a una sorta di fuga bis dal villaggio degli uomini, dopo quella memorabile di Ciro Petrone.

Serena e Alessandro sempre più vicini a Temptation: l’anticipazione. Come reagirà Pago?

Nel frattempo prosegue anche l’avvicinamento tra Serena Enardu e il tentatore Alessandro. Non è chiaro se i due si apparteranno lontani dalle telecamere (qui sotto la clip). Certa è l’empatia venuta a crearsi. Un’empatia che sta mettendo a dura prova Pago, fidanzato dell’ex tronista che continua a non farsene una ragione degli atteggiamenti manifestati dalla donna. Pensare che la coppia pareva tra le più solide prima dell’avvio del programma. Oggi invece la percezione è totalmente cambiata.