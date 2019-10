Temptation Island Vip, Delia: “Ti devi levare tutto”, crisi Alex Belli

Temptation Island Vip, Delia Duran intima con il single (proposta stuzzicante), la reazione di Alex Belli

Alex Belli e Delia Duran ci hanno messo pochissimo a calarsi nel clima di Temptation Island Vip. La coppia, ultimo arrivo nel reality, non appena ha messo piede in terra sarda ha cominciato a regalare ‘emozioni’. In particolare, a stuzzicarle è stata Delia che si è avvicinata molto al single Riccardo. E Belli? Come avrà reagito? Nell’ultima clip diffusa via social dal programma Mediaset, si vede la Duran lasciarsi andare a una proposta alquanto ardita rivolgendosi al tentatore. Naturalmente l’atteggiamento ‘pericoloso’ della venezuelana è finito velocemente nelle mani della Marcuzzi, che lo ha mostrato ad Alex. E poi?

Delia e Riccardo, che feeling: Alex Belli visiona i filmati della fidanzata e del tentatore

Le anticipazioni mostrate nella clip si arrestano proprio a quando Alessia Marcuzzi pronuncia la celebre frase innanzi all’attore: “Ho un video per te”. Belli, di li a poco vedrà la fidanzata stuzzicare Riccardo prima di un bagno a mare. “Ti devi levare tutto”, sussurra Delia al single mentre si sta togliendo la maglietta. I due poi si concedono una rinfrescata nelle acque sarde, con tanto di avvinghiamenti e abbracci. Finita qui? No, dopo il bagno le mani si sfiorano sulla spiaggia: è momento tenerezza. Alex pare proprio che perderà le staffe. Il filmato diffuso via social dalla redazione non lo mostra. Eppure, che l’interprete abbia preso malissimo la situazione, lo si evince da un altro spiffero.

Anticipazioni Temptation Island Vip 7 ottobre: si preannuncia un falò scoppiettante

Nell’ultima puntata di Temptation Island Vip, quella andata in onda lunedì 30 settembre, la Marcuzzi, come di consueto, ha mostrato sul finire della trasmissione delle anticipazioni di ciò che si vedrà lunedì 7 ottobre. E una delle chicche è stato il breve filmato in cui si vede Belli rincorrere nella notte Delia, urlando il suo nome disperatamente. Sembra che il feeling tra la venezuelana e Riccardo abbia provocato non pochi problemi all’attore. Si preannuncia un falò scoppiettante.