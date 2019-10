Temptation Island Vip anticipazioni: Silvia bacia Valerio, Belli disperato

Temptation Island Vip anticipazioni: Silvia bacia il tentatore Valerio, Alex Belli rincorre disperatamente Delia

Si è appena conclusa la quarta puntata di Temptation Island Vip ed è già tempo di anticipazioni di quel che vedremo nella quinta. Anna Pettinelli e Stefano Macchi non saranno più protagonisti dello show avendolo lasciato teneramente assieme dopo aver superato la crisi di nervi di lei che è caduta in preda a un attacco di gelosia durante un falò infinito. Non rivedremo nemmeno Chiara e Simone Bonaccorsi. I due ragazzi hanno riservato un colpo di scena uscendo dal reality più affiatati e innamorati che mai. Coloro che invece continueranno ad intrattenere i telespettatori di Canale 5 sono Pago e Serena (sempre più in crisi), Gabriele e Silvia (praticamente sul punto di dirsi addio), Alex Belli e Delia Duran, coppia da poco sbarcata in Sardegna.

Quinta puntata Temptation Island Vip:

Nella prossima puntata si vedrà un bacio sulla bocca tra Silvia e il tentatore Valerio. La relazione con il figlio di Pippo Franco sembra ormai giunta su un binario di non ritorno. “Non puoi giocare con il mio sentimento” dichiarerà Pago a Serena. La coppia è in profondo rosso. Riuscirà a risollevarsi? Infine Alex Belli si ritroverà parecchio in difficoltà, urlando il nome di Delia e rincorrendola disperatamente nella notte. Che cosa avrà visto e sentito di tanto sconvolgente l’attore?

Temptation Island Vip, Anna Pettinelli e Stefano Macchi lasciano assieme il programma dopo la sfuriata della speaker radiofonica

La quarta puntata ha visto Anna Pettinelli e Stefano Macchi protagonisti di un lunghissimo falò, a tratti sfiancante, almeno per alcuni telespettatori. Al termine del confronto, dopo la crisi di nervi vissuta dalla speaker radiofonica, è arrivato però il lieto fine. Lei e Macchi si sono abbracciati, baciati e hanno lasciato assieme il reality. L’attacco di gelosia della conduttrice è stato presto archiviato. E vissero felici e contenti….