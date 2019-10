Er Faina e Sharon, Temptation Island Vip: la vita insieme dopo il falò

Temptation Island Vip, Damiano e Sharon dopo il falò di confronto: la nuova vita insieme

Damiano e Sharon sono una delle coppie concorrente di questa seconda edizione di Temptation Island Vip. I due hanno lasciato la trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi molto prima del previsto. L’esuberante Coccia ha infatti perso la ragione dopo pochi giorni e così ha chiesto il falò di confronto. La dolce Macri non vuole terminare il suo percorso, ma alla fine ha dovuto presentarsi all’incontro con il suo fidanzato a causa dell’insistenza di lui. Seppur in un primo momento sembrava pronta a tornare a casa da sola, le cose hanno poi preso una piega diversa. Oggi, la coppia sta ancora insieme e il loro amore sembra essere cresciuto a dismisura.

Er Faina a Sharon: l’amore dopo l’avventura a Temptation Island Vip

Er Faina è sempre stato certo dell’amore per Sharon e lo stessa vale per lei. Nonostante ciò, la coppia decise di partecipare a Temptation Island Vip per dimostrare che l’amore vero vince su tutte. Alla fine, per loro è stato esattamente così. Ad oggi sono una coppia molto felice ed innamorata. I loro prossimi progetti non sappiamo ancora quali siano, anche se potrebbe esserci nell’aria l’idea di una possibile e vicina convivenza, chissà! Senza dubbio, il ragazzo avrà imparato a lasciare alla Macri gli spazi di cui ha bisogno, cercando di non essere geloso come lo era prima di entrare nel docu-reality di Canale 5.

Damiano Coccia e Sharon Macri ancora insieme dopo Temptation Island Vip

Le uniche notizie che al momento si hanno su Damiano Coccia e Sharon Macri sono quelle trapelate dalle anticipazioni di Uomini e Donne. La coppia è stata ospite di Maria De Filippi insieme ad Alessia Marcuzzi e ad altri due concorrenti, Ciro e Federica. Nello studio del Trono Classico sono apparsi molto complici e felici. A quanto pare, dopo essere stati sull’isola delle tentazioni, i due hanno ritrovato la loro affinità!