Uomini e Donne oggi: lite furibonda in studio, interviene Maria

Oggi Uomini e Donne, Trono Classico: Tina litiga con Er Faina, tanti ospiti in studio

A Uomini e Donne oggi va in onda una nuova e imperdibile puntata del Trono Classico. Dopo l’entrata in studio dei tronisti, a grande sorpresa arriva anche Alessia Marcuzzi. La conduttrice è stata invitata dalla padrona di casa per parlare delle coppie che hanno partecipato a Temptation Island Vip. Arrivano quindi i primi concorrenti che hanno lasciato il villaggio prima del previsto. Stiamo parlando di Damiano e Sharon e Ciro e Federica. La tensione arriva subito alle stelle. Tina Cipollari attacca Er Faina per ciò che ha detto e fatto sui social e il romano risponde alle accuse additando la donna per ciò che anche lei ha dichiarato su di lui sul web durante il percorso televisivo intrapreso queste ultime settimane.

La discussione tra Tina e Er Faina prende subito una brutta piega, tant’è che Maria De Filippi interviene per separarli. Si parla poi di Ciro e Federica. Lui ha violato le regole del programma per raggiungere la sua donna e oggi, il diretto interessato spiega i motivi precisi che lo hanno portato a comportarsi in tal modo. In ogni caso, entrambe le coppie stanno ancora insieme e l’amore prosegue a gonfie vele. Si sposta poi l’attenzione sui due nuovi tronisti uomini, Alessandro e Giulio.

Uomini e Donne: Veronica tra Alessandro e Giulio

Dopo la scorsa registrazione, Giulio ha raggiunto Veronica nei camerini. I due hanno continuano a discutere animatamente, finché alla fine Raselli non l’ha lasciata sola. Successivamente, la corteggiatrice ha fatto un’esterna anche con Alessandro. Con quest’ultimo è andata molto bene e sono sembrati davvero affiatati. In studio, Raselli chiede alla ragazza se ha deciso chi corteggiare, ma lei dice di no. Alla fine si riapre una lunga discussione tra il tronista e Veronica che, oltretutto, viene attaccata anche dalle altre ragazze.