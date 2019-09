Temptation Island Vip, Ciro e Federica: ecco cos’è accaduto dopo il reality

Temptation Island Vip, Ciro e Federica: il presunto tradimento e le novità dopo il reality

Ciro e Federica formano la prima coppia che ha lasciato Temptation Island Vip. Solo dopo qualche giorno di separazione, l’attore si è ritrovato a non riuscire a sopportare la distanza dalla fidanzata, tanto da chiederle il falò di confronto anticipato. La Caputo ha, però, scelto di rifiutare la richiesta di Petrone e di continuare questa esperienza. Infatti, Federica avrebbe voluto avere ulteriori dimostrazioni da parte di Ciro nel villaggio dei fidanzati. Ed ecco che il mattino dopo l’attore ha iniziato a correre dalla scogliera, andando contro le regole del programma, per raggiungere il villaggio dove si trovava Federica. Non appena i due si sono rincontrati, Alessia Marcuzzi è stata costretta a chiedere alla coppia di lasciare la trasmissione. Ora entrambi raccontano cos’è accaduto dopo il programma, attraverso un’intervista su Uomini e Donne Magazine. Al settimanale rivelano i dettagli su ciò che hanno provato, ma parlano anche del futuro che li attende.

Ciro dopo Temptation Island Vip chiarisce di non aver tradito Federica

Nel villaggio, Ciro non riusciva a trovare la sua tranquillità e con questo stato d’animo non avrebbe potuto dare a Federica le dimostrazioni che voleva. L’attore è convinto che entrambi abbiano già sofferto abbastanza e non vuole assolutamente che la Caputo riprovi “certi dolori”. L’idea di raggiungere la sua amata “è stata totalmente improvvisa”, rivela Ciro. “Ho iniziato a correre senza pensare. Quello non ero io: sono saltato e non ho più capito nulla.” Non è pentito e rifarebbe lo stesso gesto anche altre volte, ma cos’è accaduto tra loro in passato? Si parla di un presunto tradimento che risale a otto mesi fa, da parte dell’attore. Lui stesso confessa: “Federica è venuta a conoscenza di alcuni messaggi e incontri con altre ragazze. Quando tutto questo è venuto a galla, è stato motivo di grande dolore per entrambi”. Ciro ci tiene, però, a precisare: “Non c’è stato nessun tradimento, ma sicuramente ho dato troppa confidenza a queste persone”.

Federica dopo Temptation Island Vip: “Oggi vi dico che va bene così”

Ma come sta procedendo la loro storia d’amore dopo questa brevissima esperienza nel reality delle tentazioni? Ciro e Federica stanno cercando il loro equilibrio di coppia, ma tutto procede per il meglio. Entrambi sognano il matrimonio e sono sicuri di aver trovato la persona giusta. “Oggi vi dico che va bene così”, spiega Federica, la quale inizialmente non aveva preso affatto bene il gesto compiuto da Ciro nel programma. Fosse stato per lei avrebbe continuato il percorso, ma è anche consapevole che la decisione presa da Petrone abbia cambiato il loro rapporto in positivo. Ora vogliono trovare una certa stabilità e mettere su famiglia. Dunque, questa esperienza, sebbene sia stata breve, è riuscita a segnare positivamente questa coppia.