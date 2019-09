Ciro e Federica eliminati da Temptation Island Vip: Marcuzzi dura

Ciro e Federica vengono eliminati da Temptation Island Vip: Alessia Marcuzzi bacchetta Petrone

Ciro e Federica lasciano Temptation Island Vip o, meglio, sono costretti ad abbandonare l’esperienza. Alessia Marcuzzi si ritrova a dover chiedere alla coppia di lasciare il reality, poiché le regole sono state trasgredite. Scendendo nel dettaglio, a causare questa inaspettata uscita è Ciro. Il giovane attore, conosciuto per aver recitato in Gomorra, non riesce a sostenere la distanza tra lui e la fidanzata. Per tale motivo, in lacrime, chiede il falò di confronto anticipato a Federica. Una scelta che non viene apprezzata dalla Caputo, la quale vorrebbe ancora continuare a vivere questa esperienza sull’isola. La ragazza viene consigliata anche dalle sue compagne di avventura, che vorrebbero vederla proseguire il percorso all’interno del villaggio. Pertanto, il pubblico assiste al rifiuto da parte di Federica, che decide di non prendere parte al falò di confronto. Sconfortato, Ciro rivela ad Alessia di voler raggiungere immediatamente la fidanzata. Sul momento, la conduttrice riesce a convincere Petrone ad accettare il volere di Federica e di proseguire, esattamente come vorrebbe lei, il percorso. Ma ecco che accade l’inaspettato.

Temptation Island Vip: Ciro Petrone scappa per riabbracciare Federica, non rispettando le regole

La Marcuzzi riesce a convincere Ciro a non raggiungere d’impulso Federica nel villaggio delle fidanzate. Il mattino dopo, però, Petrone fugge e corre, sebbene sia ostacolato dallo staff del reality, verso la sua fidanzata. Quest’ultima viene subito informata di quanto sta accadendo e sembra non prendere affatto bene la situazione. Ciro raggiunge Federica e non può non abbracciarla in lacrime. Il ragazzo le confessa di non essere riuscito a continuare questa esperienza, poiché non poteva sopportare la lontananza. Dall’altra parte, Federica appare profondamente infastidita dal gesto commesso dal fidanzato. “Io mo esco con gli stessi dubbi”, dichiara la Caputo piangendo. La ragazza avrebbe, infatti, voluto avere delle conferme da parte di Ciro. A questo punto, la Marcuzzi non si trattiene e sembra rimproverare Petrone per il gesto compiuto.

Ciro e Federica lasciano Temptation Island Vip: il rimprovero di Alessia Marcuzzi

Alessia entra nel villaggio delle fidanzate dove trova Ciro e Federica insieme e non può non comunicare loro che la loro esperienza finisce qui. Mentre la Caputo sembra lasciare il reality con l’amaro in bocca, l’attore appare felice di essersi ritrovato con lei. La conduttrice ci tiene prima a fare un piccolo rimprovero a Ciro. “Hai fatto un gesto romantico ma non l’hai rispettata”, dichiara la Marcuzzi parlando con Petrone. Secondo Alessia, l’attore avrebbe dovuto rispettare il volere di Federica e non scappare dal suo villaggio per raggiungerla. Ma ormai ciò che è fatto è fatto e alla conduttrice non resta che rivelare loro: “Vi devo chiedere di lasciare il villaggio”.