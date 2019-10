Silvia e Gabriele restano insieme: lei piantata in tronco dal tentatore

Gabriele e Silvia a Temptation Island Vip: il tentatore Valerio le rifila un due di picche

Avventura breve per Gabriele Pippo e Silvia a Temptation Island Vip. La coppia è entrata in gioco dopo l’inizio del programma ma sono diventati subito protagonisti. Durante la puntata finale, i due sono stati al centro dell’ultimo falò di confronto in cui ne abbiamo viste di tutti i colori: pianti, accuse e recriminazioni sui rispettivi stili di vita. Da un lato c’era Gabriele che sottolineava il desiderio di cose materiali della fidanzata, e dall’altra Silvia che ricordava le mancanze che il fidanzato le dava. Insomma, la situazione non è stata di certo semplice. Come semplice non è stato il due di picche che il tentatore Valerio ha rifilato a Silvia. Lei, però, si diceva solo un’amica per lui ma i suoi comportamenti facevano pensare tutt’altro. Anche il figlio di Pippo Franco lo credeva fermamente, tanto da dare ragione, a più riprese, al single.

Temptation Island Vip: Gabriele e Silvia, entrambi in lacrime

“Io amo Gabriele“, ha ribadito Silvia dopo un duro falò. Le lacrime di lui sembrano aver fatto breccia nel cuore della giovane, tanto che lei ha deciso di correre dietro al compagno dopo la sua ultima decisione. Pippo, infatti, aveva pensato di lasciare il programma senza Silvia, che si è lasciata andare ad un accorato appello: “Mi farò perdonare. Ci tengo tanto e ti amo davvero. Ne abbiamo passato di tutti i colori, ti ho fatto smettere di fumare e ti sono sempre stata vicino“.

Gabriele dà una possibilità a Silvia: “Però non se lo merita“

“Ho bisogno di riflettere“, chiosa Gabriele in chiusura del suo falò di confronto con la fidanzata Silvia. Sembrava proprio che il giovane non riuscisse a perdonare gli atteggiamenti della fidanzata. “Se vuoi ricominciare, facciamo le cose come dico io. Io sono una persona seria e mi sono davvero sentito preso in giro! Non ci sto!“. L’amore, infine, ha fatto cambiare idea a Gabriele che ha deciso di uscire con la compagna anche se ha sottolineato: “Non se lo merita!“.