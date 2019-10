Temptation Island Vip, Zoe e Ippoliti: l’ex moglie svela amari retroscena

Temptation Island Vip, Zoe e Ippoliti: l’ex moglie di Andrea svela altri amari retroscena e parla anche di Nathalie Caldonazzo

Daniela, l’ex moglie di Andrea Ippoliti, è tornata a tuonare. Nel mirino c’è sempre l’ex marito che pare ormai certo che abbia allacciato una relazione con Zoe Mallucci, dopo che il suo fidanzamento con Nathalie Caldonazzo è naufragato a Temptation Island Vip. Ed è proprio sul nuovo legame che Daniela ha svelato degli amari retroscena. Non perché sia gelosa, quanto piuttosto perché la donna continua a denunciare che Andrea sia sempre lontano dai suoi figli. Daniela, per esprimere il suo disappunto, si è affidata a Instagram su cui ha scritto un lungo sfogo in cui ha parlato anche di Nathalie.

Andrea e Zoe di Temptation si frequentano, parla Daniela

“Trovo sinceramente di cattivo gusto utilizzare belle parole per andare sui giornali”, esordisce Daniela che aggiunge: “Non comprendo cosa c’entra lei con noi! Andrea può frequentare chi vuole, a me non interessa”. Poi l’affondo: “Leggo sui giornali ‘non si vedono perché lei vuole lasciarlo libero di risolvere questioni delicate, deve occuparsi di ricucire i rapporti con la moglie e i figli’. Che belle parole! Mi commuovo! Peccato che non siano vere”. A questo punto Daniela fa sapere che Ippoliti e Zoe si stanno frequentando.

“Queste pagliacciate non colpiscono me, né credo la Caldonazzo, ma i suoi figli”

“Loro si vedono, si frequentano regolarmente, pranzetti, cenette, giri in scooter e Bmw, macchine, weekendini come li chiama lui… Personalmente li ho visti e non solo io.” Daniela passa alla spinosa situazione relativa ai figli: “Quando mettete immagini su Instagram, ricorda che, anche se ti nascondi parzialmente e ti credi furbo prendendo in giro le persone, i tuoi figli ti riconoscono, ci sono cose che ricordano.” “Queste pagliacciate – prosegue – non colpiscono me, né credo la Caldonazzo, ma i tuoi figli”. Infine, dopo aver dato all’ex marito del “fantasma”, chiosa: “Forse sta facendo da papà a un’altra persona, ma non ai nostri figli.”