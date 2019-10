Temptation Island Vip news, ex moglie Ippoliti furiosa per figli: “Situazione penosa”

News Temptation Island Vip 2, le critiche ad Andrea Ippoliti dopo il programma

Come senz’altro saprete, tante sono state le critiche che ha ricevuto Andrea Ippoliti dopo la partecipazione a Temptation Island Vip 2, alcune delle quali sono dipese anche dal fatto che a intervenire nel confronto tra lui e Nathalie Caldonazzo è stata proprio Alessia Marcuzzi: la conduttrice infatti gli ha suggerito di calmarsi, e da lì sono partiti insulti di ogni tipo nel Web. Alle critiche si aggiungono poi quelle dell’ex moglie Daniela Pandini che proprio nella giornata di oggi ha sottolineato ancora una volta come la partecipazione a Temptation Island Vip abbia creato non pochi problemi ai figli.

Temptation Island Vip news, ancora attacchi dall’ex moglie Daniela Pandini

“Mi domando – queste le parole della donna su Instagram –, quando finirà? L’altra sera, eravamo a cena e dopo il Tg5 hanno mandato in onda delle immagini che sicuramente avranno fatto ridere molte persone ma sinceramente non i miei figli che continuamente devono vedere l’esposizione di un padre che si è messo in una situazione penosa. Loro – continua così Daniela, preoccupata per la reazione dei suoi figli – sono mortificati, imbarazzati, senza dimenticare che andando a scuola sono esposti ai vari commenti. Dopo aver visto il proprio padre in una trasmissione televisiva dove ha dato il peggio di sé ora anche il video, con tanto di musica che gli ricorda ciò che è stato, rendendo il tutto ridicolo. Chi dovrebbe comprendere – si chiede poi retoricamente Daniela – possibile che non si renda conto che colpiscono l’anima di due adolescenti e un bambino? Vorrei ricordare che quel ‘signore’ ha dei figli e che forse non ha raccontato la verità! Chi dovrebbe non si rende conto che sarebbe meglio stendere un velo pietoso su questa triste storia?”. Non si tratta del primo attacco che Daniela sferra all’ex Andrea. Ed è importante ricordarlo per avere più chiaro il rapporto tra i due.

Daniela Pandini avvelenata con Andrea Ippoliti: gli altri sfoghi

Come vi abbiamo spiegato un po’ di tempo fa Daniela ha raccontato di aver scoperto un tradimento e che quello che lui stava raccontando a Nathalie durante il falò – cioè che non aveva mai avuto problemi col matrimonio e con il precedente fidanzamento – non corrispondeva al vero. “Hai toccato il fondo con quello che abbiamo visto – aveva concluso la donna – i nostri figli si vergognano di te. Siamo senza parole e provo pena per te”. Sembra che gli scontri fra i due siano destinati a continuare, visto che Temptation Island Vip va ancora in onda e di conseguenza ne vedremo di confronti tra i vari protagonisti. Non è da escludere tra l’altro che Andrea Ippoliti intervenga per dare la sua versione dei fatti. Non appena ne sapremo di più ovviamente vi aggiorneremo.