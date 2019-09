Andrea Ippoliti di Temptation, l’ex moglie senza parole: “Tradita anch’io”

Temptation Island Vip, l’ex moglie di Andrea Ippoliti irrompe su Instagram e lo sbugiarda

Andrea Ippoliti ha partecipato a Temptation Island Vip 2019 insieme a Nathaly Caldonazzo. I due hanno lasciato il programma durante la terza puntata, con un falò di confronto molto acceso e in particolare delle dichiarazioni di Andrea hanno scatenato la reazione di Daniela, una donna che sostiene di essere la sua ex moglie. C’è stato un momento, infatti, in cui Andrea ha fatto presente a Nathaly di avere problemi solo con lei, che è stato sposato per 15 anni e ha avuto poi un fidanzamento di dieci anni senza mai avere problemi come con lei. Parole che sono arrivate forte e chiaro non solo a tutto il pubblico, ma pure alla diretta interessata, ovvero l’ex moglie di Andrea di Temptation Island Vip.

Andrea Ippoliti litiga con Nathaly a Temptation Island Vip, la sua ex moglie lo attacca su Instagram

La donna ha commentato un post su Instagram sul profilo ufficiale di Temptation Island e ha usato delle parole molto forti. Ecco il suo commento: “Caro Andrea, essendo purtroppo ancora tua moglie volevo dirti che quando 3 anni fa io e i nostri 3 figli scoprimmo che mi tradivi, fui io a prendere una decisione importante, non tu. Pensai che la punizione migliore fosse quella di lasciare mio marito all’amante. Avevo ragione”. Dato che Nathaly e Andrea stavano insieme da tre anni, è probabile che l’ex moglie di Andrea si sia riferita proprio a lei. Poi ha proseguito commentando il durissimo scontro al falò: “Hai toccato il fondo con quello che abbiamo visto, i nostri figli si vergognano di te. Siamo senza parole e provo pena per te”. Non è finita qui, perché la signora Daniela ha avuto anche altro da rimproverare pubblicamente all’ex consorte.

L’ex moglie di Andrea di Temptation Island Vip: “Ha tradito me, sua moglie”

In un altro commento, infatti, ha scritto: “Ma ha detto che non ha mai tradito? Tre anni fa ha tradito me, cioè sua moglie. Lo hanno scoperto i nostri figli. Sono senza parole”. Infine, ha voluto far sapere che legalmente non sono ancora separati e che lo saranno invece a dicembre. Arriverà la replica di Andrea Ippoliti di Temptation Island Vip?