Temptation, Andrea alza la voce con Nathaly: interviene Alessia, lui insiste

Temptation Island Vip 2019, Nathaly e Andrea: falò di confronto nella terza puntata del 23 settembre

Nathaly Caldonazzo e Andrea hanno lasciato Temptation Island Vip separatamente. Non poteva andare diversamente e non solo per il comportamento del fidanzato, ma anche per l’andamento della loro relazione negli ultimi tempi. Dal loro modo di parlare l’uno dell’altro, insomma, era chiaro che si sarebbero lasciati. A chiedere il falò di confronto immediato è stata Nathaly, dopo l’ennesimo video di Andrea con la tentatrice Zoe. Una decisione che ha maturato dopo pochi falò con Alessia Marcuzzi, ma che le sono bastati. L’ennesimo video nel Pinnettu di Andrea nella casa delle single, senza telecamere, ha scatenato la reazione definitiva della Caldonazzo. “Sembriamo due fidanzati, sei pericolosa”, ha anche detto Andrea a Zoe tra le tante cose. Di sicuro c’è stato un lungo abbraccio e tante confessioni che la produzione non è riuscita a decifrare, e forse un bacio, forse.

Nathaly Caldonazzo e Andrea a Temptation Island Vip, lei chiede il falò di confronto immediato

Nathaly non ha versato neanche una lacrima, ammettendo con l’amica Anna Pettinelli di non averne più da versare. “Ma io stappo una bottiglia no che piango. Senza decenza, senza signorilità, senza rispetto, senza niente”, ha detto. Dopo tutto questo ha chiesto subito il falò di confronto anticipato. Quando Alessia ha comunicato la notizia nel villaggio dei fidanzati, la tentatrice Zoe si è messa a piangere ed è andata via, allontanandosi dal gruppo. “A lui non gliene frega un ca..o di me”, ha detto a una sua amica. Andrea poi l’ha raggiunta e si sono abbracciati: “Mi dispiace più per te che per lei”, le ha detto. Nathaly ha spiegato di aver chiesto il falò perché Andrea ha sempre rovinato i momenti belli della sua vita e perché ha superato il limite andando nella casa delle single. Andrea ha accettato il falò, dicendo che si sarebbe aspettato di essere chiamato anche prima.

Temptation Island Vip, il falò di Nathaly e Andrea: cosa è successo

“Mi dispiace aver interrotto questa soap opera, perché ci stava appassionando tutti. Penso di non aver mai visto qualcosa di più triste”, ha subito detto Nathaly. Andrea ha spiegato di essere entrato con l’idea di essere preciso, si è scusato per l’emozione e ha chiarito che non voleva che la fidanzata si facesse toccare. “Ti sei fatta prendere in braccio. Tu mi provochi. Al secondo video hai parlato male del nostro rapporto, che ci stai a fare con me?”, ha aggiunto. Secondo il fidanzato, insomma, le sue azioni sono state solo una conseguenza. Nathaly ha risposto dicendo che nulla di ciò che avrebbe potuto fare lei giustificherebbe il comportamento di Andrea con Zoe. “Non è una ripicca, è una conseguenza”, ha chiarito lui.

Andrea urla con Nathaly e la aggredisce verbalmente, interviene Alessia ma lui esagera ancora

Alessia poi ha mostrato i video che sono stati mostrati durante i falò. Quando durante il video un tentatore ha preso in braccio Nathaly, Andrea le ha urlato contro: “Già così hai chiuso, hai chiuso”. Ha davvero alzato molto la voce, infatti Nathaly ha guardato la conduttrice ma Andrea ha detto “Non guardare lei”, ancora con un tono aggressivo. Alessia Marcuzzi è intervenuta: “Scusa Andrea non state voi due da soli, se lei vuole guardarmi…”. Ha anche avuto un’altra uscita poco carina, quando ha detto rivolgendosi alla fidanzata: “Quando sei a casa non parli così di Alessia”. La Marcuzzi ha sottolineato che non è stato molto elegante, e ha aggiunto: “Devi moderare i toni. Qui siete davanti a me. In quel momento sei stato molto aggressivo. Era una situazione molto poco carina”. Lui ha chiesto scusa e il falò è andato avanti.

Temptation, Nathaly e Andrea si sono lasciati: situazione irrecuperabile

“Hai fatto tutto questo per un balletto?”, ha incalzato Nathaly. “Tu sai come sono fatto. Facendo quel balletto cosa ti aspettavi che fosse la mia reazione?”, ha insistito lui. Insomma, ad Andrea non è piaciuto vedere che altri uomini hanno preso in braccio la sua fidanzata. Ovviamente lei ha spiegato che faceva parte dei giochi la gara di ballo e che si stavano divertendo tutti. “Non è possibile che da un balletto tu ti fai una storia d’amore”, ha però risposto la showgirl. Il falò è proseguito sempre sulla stessa linea, perché Andrea ha continuato a lamentarsi del contatto con gli altri ragazzi e Nathaly ha rimproverato a lui di essersi creato una love story.

Nathaly lascia il falò a Temptation Island Vip e va via: Alessia non riesce a fermarla

Mentre riguardava il video di Andrea nella casa delle single, lei lo ha salutato ed è andata via. Nathaly ha lasciato il falò di punto in bianco, dicendo: “Non ho più voglia di vedere nulla. Ti saluto. No, davvero, ho la nausea. Scusami Ale. Mi fa vomitare, ne ho viste troppe”. Alessia ha provato a placare gli animi per permettere ai due di dirsi addio ma senza farsi la guerra. La Marcuzzi lo ha definito un “amore tossico”, ma Nathaly non ne ha voluto sapere credendo di aver visto fin troppo e non potendo sopportare oltre. Ha salutato la conduttrice ed è andata via. Tornata al falò, la conduttrice ha provato a far capire ad Andrea che Nathaly ha visto delle cose davvero molto forti e che le hanno fatto male.