Panicucci sposa, Belen in crisi, dramma Atzei: le 10 news della settimana

Barbara d’Urso stronca Amedeo Goria e Vera Miales. Il giornalista, ospite a Pomeriggio Cinque, ha detto di essere “semi-fidanzato”, la vulcanica campana lo ha inchiodato: “Amedeo continua a dire che le vuole bene. Se uno mi dice che mi vuole bene, una due… No, o mi ami o non mi ami”. E ancora: “E poi scusa, sei stato nelle mie trasmissioni 50 volte con questa storia di Vera. Dai, entri al Gf da single, esci e dici “si però le voglio bene, qualcosa in più di bene…” Guenda (figlia di Amedeo, ndr) contentissima devo dire (con tanto di gesto più che ironico con la mano di Barbara, ndr). Dai a Guenda non piace!”. Goria, tutto chiaro?

Bianca Atzei, a Verissimo, ha raccontato che sta attraversando un periodo buio: con Stefano Corti sta provando ad avere un figlio. Il desiderio è talmente forte che la coppia è ricorsa alla fecondazione assistita. Purtroppo, dopo la gioia della notizia della dolce attesa, la batosta: aborto spontaneo. “Non mi arrendo”, ha sottolineato la cantante a Silvia Toffanin.

Belen e Antonino Spinalbese sarebbero in crisi profonda. Qualcosa si sarebbe rotto dopo la nascita di Luna Marì: dopo che la notizia della burrasca sentimentale ha iniziato a circolare su siti e giornali, nessuna smentita da parte dei diretti interessati. Che succede?

Clima tesissimo anche tra Wanda Nara e Mauro Icardi: la coppia scoppia? Pare di no: la soap opera Nara-Icardi, dopo i poderosi scossoni sentimentali, dovrebbe proseguire.

Nessuna nuvola, invece, sulla love story di Federica Panicucci e l’imprenditore Marco Bacini. I ben informati sostengono che la coppia abbia calendarizzato le nozze: la data da cerchiare in rosso sarebbe il 22 novembre 2022. Auguri!

A gonfie vele anche la relazione di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, nonostante le confessioni ‘acide’ della produttrice sul marito. Sonia, al GF Vip, ha confidato che quando ha conosciuto il conduttore romano, questo ha millantato tesori che non aveva. “Alla fine ha però abboccato”, la replica di Paolo. Come dargli torto!

Lorella Boccia è diventata mamma per la prima volta, accogliendo assieme al neo papà Niccolò Presta Luce Althea.

Continua ad incendiare il gossip la rottura rumorosissima consumatasi tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Chi Magazine ha raccontato che l’allenatore, dopo aver tradito l’attrice, le ha chiesto di pagargli l’affitto. Motivo? Lei, che credeva molto nella love story, si era trasferita a casa di lui, a Milano.

Dramma in Svezia: la star 19enne del rap Einar è stato assassinato a Stoccolma. I media scandinavi hanno parlato di un regolamento di conti tra gang.

Raimondo Todaro in love, ormai è ufficiale: il ballerino è tornato a fare coppia con Francesca Tocca. ‘Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano’: Antonello Venditti docet!