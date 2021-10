Barbara d’Urso smaschera Vera e Amedeo: Goria stroncato a Pomeriggio 5

Amedeo Goria, fresco dell’eliminazione al Grande Fratello Vip e della surreale scenata della sua “semi-fidanzata” Vera Miales (la definizione è dello stesso giornalista), è stato ospite a Pomeriggio Cinque dove si è trovato innanzi un parterre di ospiti che lo hanno messo alle strette. Ad incalzarlo c’è stata pure la padrona di casa, Barbara d’Urso. A non tornare è stata tutta la faccenda della ‘gravidanza isterica’ della donna che non si sa nemmeno se sia la compagna o no di Goria. La cosa più stucchevole è che lo stesso Amedeo non lo sa.

“Siete fidanzati tu e Vera?”, ha chiesto Barbara ad Amedo, presente in collegamento a Pomeriggio Cinque. “Sono semi fidanzato”, la replica seria del giornalista (sì, tutto serio, mica per ridere). La risposta ha innescato una serie di reazioni non troppo tenere nei confronti dell’ex gieffino. La d’Urso si è messa a gesticolare, mimando con la mano il gesto ‘parlante’ traducibile in: ‘Ma che stai dicendo?’. Nel frattempo è giunto l’intervento della giornalista Silvana Giacobini. “Voi siete il mezzo di tutto: mezzo fidanzato, mezza incinta. Tu non la ami, non ti nascondere dietro un dito”, ha detto in modo netto la Giacobini. “Io l’amo a modo mio”, la controbattuta di Amedeo.

Quindi è stato il turno di Rosanna Cancellieri: “Stai attento. Lei comunque si è già vestita da sposa. Però non sei stato molto elegante. Stai facendo il pesciolotto nel barile”. A Barbara è scappato un sorrisetto beffardo. “Ma dai, è una ragazza che ha inventato di avere una gravidanza, su”, ha tuonato Patrizia Groppelli. “Non ha inventato una gravidanza vero?“, ha incalzato la conduttrice napoletana. “Le voglio bene, credo di no”, la difesa di Goria. “Ma se lo è inventato!”, la seconda tuonata della Groppelli.

Alla fine ha ripreso parola la padrona di casa ed ha smascherato, seppur con garbo e tatto, la teoria del ‘semi-fidanzamento’ portata avanti dall’ex gieffino: “Amedeo continua a dire che le vuole bene. Se uno mi dice che mi vuole bene, una due… No, o mi ami o non mi ami”. E ancora: “E poi scusa, sei stato nelle mie trasmissioni 50 volte con questa storia di Vera. Dai, entri al Gf da single, esci e dici “si però le voglio bene, qualcosa in più di bene…” Guenda (figlia di Amedeo, ndr) contentissima devo dire (con tanto di gesto più che ironico con la mano di Barbara, ndr). Dai a Guenda non piace!”.

Scatta il gong e cala il sipario. Urge chiudere la trasmissione, il tempo è tiranno e si è esaurito. Goria è uscito dal ‘salotto-ring’ un poco più frastornato da come era entrato e con una incertezza certa: non sa se è fidanzato o meno. Evviva i paradossi!

Goria e la non gravidanza di Vera Miales

Voci di una presunta gravidanza della Miales hanno iniziato a trapelare quando una ventina di giorni fa hanno cominciato a circolare sul web delle foto che la ritraevano con un pancino sospetto. Non sono in pochi a pensare che quelle foto siano state create ad arte dalla stessa Vera.