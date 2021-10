Ambra Angiolini, archiviato Allegri: tatuaggio con la figlia, Renga commenta

Dopo Massimiliano Allegri, Ambra Angiolini decide di fare un tatuaggio. Sembra voler archiviare così, in modo definitivo, la sua relazione con l’allenatore della Juventus. Dopo anni d’amore, si sono separati e il gossip ora li vede al centro della scena. Una nuova vita per l’ex stella di Non è la Rai, che ritrova il sorriso con i suoi affetti più cari, i suoi figli. Ed è proprio con Jolanda che sceglie di dare una svolta importante, con un tatuaggio. Probabilmente per segnare la ‘rinascita’, la nota attrice dà spazio alle novità.

Un tatuaggio che rappresenta per Ambra e sua figlia “un per sempre che non si poteva rifiutare”. Questo ciò che scrive la Angiolini, condividendo una foto che la ritrae sorridente insieme a Jolanda. Ammette che alla fine la figlia è riuscita a convincerla a fare questo passo. Si tratta di un tatuaggio che prende forma unendo le loro braccia. Infatti, su quello di Jolanda c’è una figura femminile che soffia verso l’immagine che si è tatuata Ambra: un soffione.

Sotto la foto non manca il commento della ragazza, che con un cuore scrive semplicemente “Mami”. Pronta la risposta dell’attrice, la quale nonostante al momento stia chiudendo una storia per lei molto importante si sente comunque una persona fortunata: “Tu e Leo, sono ricchissima”. I suoi ragazzi sono la sua forza e arriva anche un commento da parte di Francesco Renga.

Il padre dei due figli di Ambra utilizza la sua ironia e scrive: “Vabbé…”. Il commento è accompagnato da una faccina disperata. Ironizzando, il cantante vuole mostrarsi geloso sui social. Di sicuro Renga sarà felice del tatuaggio che la Angiolini e la loro Jolanda hanno scelto di condividere.

Proprio la ragazza aveva prontamente preso le difese di sua madre, qualche giorno fa. È nata una vera e propria polemica intorno al Tapiro d’oro consegnato da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia ad Ambra. E la prima a difendere la posizione scomoda dell’attrice è stata appunto sua figlia. Intanto, le notizie di gossip sulla rottura tra Allegri e Angiolini continuano a esserci.

Solo ieri il settimanale Chi ha reso noti altri retroscena su quello che starebbe accadendo tra i due. Sembra che l’allenatore bianconero abbia chiesto all’attrice di pagare l’affitto della casa in cui la ospita ormai da tempo, a Milano. Pertanto, ora Ambra sarebbe alla ricerca di una nuova sistemazione. Inoltre, si parla anche di più tradimenti da parte di Allegri.

Quest’ultimo ha comunque scelto di non commentare alcuna notizia riguardante la sua vita sentimentale. Lui stesso ha ammesso che preferisce parlare di ciò che si occupa nel mondo del calcio, ovvero dei futuri impegni della squadra che allena.