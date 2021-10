Allegri rompe il silenzio su Ambra Angiolini: prime parole dopo la rottura

Massimiliano Allegri ha risposto a una domanda su Ambra Angiolini, ma ha risposto a modo suo. Forse non era il luogo più adatto per parlare di gossip, ma l’impressione è che nessun luogo sarebbe quello giusto per il mister. Non ha intenzione di sbilanciarsi sulla sua vita privata, questo ha fatto capire. Anzi, lo ha detto a chiare lettere. Oggi c’è stata la conferenza stampa in vista della partita tra Juventus e Roma. Come di consueto, gli allenatori accompagnati da un giocatore rispondono alle domande dei giornalisti alla vigilia dei match di campionato, ma qualcuno si è mostrato più curioso verso il gossip che verso la Serie A.

La rottura tra Ambra Angiolini e Allegri è sulla bocca di tutti. Se ne parla ovunque ormai, un po’ per il motivo alla base della fine della storia un po’ per ciò che è successo dopo. Allegri avrebbe tradito Ambra, questo ha confermato anche la figlia dell’attrice spazzando via i dubbi di chi pensava fosse solo gossip. Poi c’è stata la bufera esplosa per il tapiro d’oro di Striscia la Notizia, ma il tg satirico ha dimostrato che Ambra non era infastidita dalla cosa.

La stessa Angiolini si è espressa dopo la rottura, a modo suo. E a modo suo lo ha fatto anche Massimiliano Allegri, che oggi ha letteralmente glissato sulla domanda di gossip. Alla domanda sulla fine della storia con Ambra, il mister bianconero ha risposto così, come riportato da Ansa:

“Della mia vita privata non ho mai parlato e non intendo farlo: sono due cose che ho sempre diviso. Va bene così ed è molto più importante parlare della partita di domani”

In effetti per qualcuno la domanda potrebbe essere fuori luogo, visto che si trattava di una conferenza stampa di calcio. Eppure, qualche giornalista ha pensato di fare il colpaccio, per così dire: la conferenza è una rara occasione in cui si possono fare domande ad Allegri. Ne hanno approfittato, insomma. A meno che non arrivi Valerio Staffelli anche da lui, ma viste le parole di Allegri su Ambra di oggi è facile immaginare che non si sbottonerebbe neanche ai microfoni di Striscia. Ha detto in modo chiaro e tondo di non avere intenzione di parlare della sua vita privata.