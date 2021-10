Striscia la Notizia ha deciso di intervenire in merito alle polemiche esplose sulla consegna del tapiro ad Ambra Angiolini per Allegri. Lo hanno fatto a modo loro, con l’irriverenza che caratterizza da sempre il tg satirico e soprattutto affidando la replica al tapiro d’oro stesso. La lettera pubblicata sul sito di Striscia è indirizzata al ministro delle Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, che nei giorni scorsi si è espressa in difesa di Ambra. La ministra aveva parlato di spettacolarizzazione di un evento privato e doloroso, mettendo l’accento sulla scelta di consegnare il tapiro alla donna e non all’uomo.

In realtà la consegna è stata fatta alla donna in quanto parte tradita nella coppia, stando ai gossip, perché in passato sono stati consegnati anche a uomini traditi. Proprio questo è il primo punto affrontato nella lettera, in cui il tapiro si presenta e spiega di essere nato nel 1996 e di essere un premio “dal muso lungo e triste”. Negli anni è finito nelle mani di tantissimi personaggi famosi, di recente anche in quelle di Stefano De Martino, Diletta Leotta, Riccardo Scamarcio, Belen Rodriguez, Francesco Monte e Federica Pellegrini. Ne è arrivato uno fresco di giornata per la nuotatrice, tra l’altro.

Il motivo dei tapiri a tutti questi Vip è pressappoco lo stesso di Ambra: “I loro cuori spezzati, senza distinzione di genere. Come vede, mi sono sempre fatto un punto d’onore di rispettare le Pari Opportunità”. Quindi la prima provocazione alla ministra Bonetti: “Sembra non considerare Diletta Leotta degna della sua tutela, con il solito doppiopesismo rivelatore”. Poi il tapiro si è concentrato sulla vicenda Ambra Angiolini, svelando cosa è successo fuori onda con Staffelli.

Striscia ha fatto notare che Ambra è stata avvicinata in modo amichevole da Staffelli e che lei non si è data alla fuga, né ha chiesto di spegnere le telecamere. Insomma non sembrava infastidita dalla presenza di Staffelli. Nel video fuorionda del tapiro ad Ambra Angiolini, disponibile sul sito di Striscia, lei partecipa alla realizzazione del servizio. Era in macchina quando è arrivato Staffelli, che ha aspettato che l’attrice scendesse dall’auto. Quindi lei è scesa e alla vista del tapiro ha esclamato: “Ma sai che non lo avevo?!”. Poi Staffelli ha chiesto di spostarsi sul marciapiede e lei lo ha seguito.

Il tapiro ha inoltre raccontato cosa è successo dopo la consegna del tapiro. Ambra si sarebbe raccomandata con Staffelli per il montaggio. Ha chiesto che fosse consono alle sue dichiarazioni e che il senso delle sue parole non venisse stravolto. Striscia ha accolto la richiesta, ma non solo. C’è anche un retroscena sul messaggio di Jolanda, parole dirette e di accusa al programma. A tal proposito, sempre il tapiro, ha svelato:

“Nel pomeriggio, prima che andasse in onda il servizio, quando è uscito il post della brillantissima, lucidissima, maturissima penna Jolanda, a Staffelli, che l’aveva contattata per chiedere spiegazioni, Ambra ha risposto: ‘Oddio, che cosa ha fatto mia figlia!'”

Nel finale della lettera, il tapiro si rivolge nuovamente alla ministra Bonetti. A lei hanno fatto notare che Striscia la Notizia è una trasmissione di satira e che ha come obiettivo la lotta all’ipocrisia. E per finire un’altra frecciatina anche ai tantissimi che si sono esposti in difesa di Ambra: