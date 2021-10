Arriva la conferma sulla rottura tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. L’ex stella di Non è la Rai finisce a Striscia la Notizia, proprio per il gossip lanciato oggi da Chi. Valerio Staffelli la raggiunge per consegnarle il Tapiro d’oro e questo fa infuriare sua figlia, Jolanda. Quest’ultima è nata dalla sua storia d’amore con Francesco Renga. Ebbene la ragazza si lascia andare a un duro sfogo sul suo ufficiale profilo Instagram, dove arriva anche a fare da conferma a quelle che fino a questa mattina apparivano come delle indiscrezioni.

Sembra proprio che ad allontanare Allegri e Ambra sia stato un tradimento. Ma, intanto, Staffelli raggiunge la nota attrice italiana, chiedendole cos’è accaduto alla sua relazione. “Non lo so”, risponde la Angiolini. Mentre le consegna il suo primo Tapiro, l’inviato del noto tg satirico cerca di rincuorarla e lei prende il tutto con ironia: “Diciamo che almeno il Tapiro in casa a Milano entra…”. Questa mattina il settimanale di Alfonso Signorini annunciava la rottura per questa coppia e Staffelli non ha perso tempo.

Il suo gesto, però, causa la furia di Jolanda, la figlia di Ambra e Renga. Scendendo nel dettaglio, la ragazza sui social afferma che sua madre ha appena ricevuto il Tapiro, dopo le ultime notizie in merito alla fine della sua storia con l’allenatore della Juventus. Detto ciò, ammette che la visita dell’inviato di Striscia non ha, a suo dire, un motivo chiaro.

Sa che la mamma è un personaggio pubblico e, dunque, in molti possono pensare che anche la sua vita privata possa essere “sbandierata ai quattro venti”. Ma oggi la giovane Jolanda si chiede se sia davvero così importante “infierire”. Ed ecco che, a questo punto, del suo sfogo, la figlia di Ambra pare confermare con certezza il tradimento da parte di Allegri.

Si chiede perché Staffelli non abbia raggiunto Torino per dare il Tapiro all’allenatore bianconero, anziché recarsi a Milano da sua madre.

“Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso 4 anni della sua vita?! E anche se questa persona alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia e tradisce in ogni senso possibile? Cosa c’è di riprovevole o ‘perdente’ nel fidarsi e nell’amare?”

Le parole di Jolanda appaiono abbastanza chiare per chi vuole comprendere. Massimiliano Allegri ha evidentemente tradito la povera Ambra e forse Staffelli, in effetti, avrebbe potuto evitare di mettere il dito nella piaga. La figlia fa, infatti, notare che il Tapiro se lo sarebbe meritato appunto l’allenatore.

“Quando si gioca si sta al gioco, sono d’accordo, ma questo non mi sembra il caso”, continua la figlia di Renga, senza peli sulla lingua. A soli 17 anni butta giù uno sfogo ben messo e ricco di significato. Prende le difese di sua mamma ed è pronta a ricevere qualsiasi tipo di critica. Nessuna accusa potrebbe fermarla di fronte alla sofferenza di sua mamma.