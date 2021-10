Ambra e Allegri, è finita male: “Tradimento di Max, lei confortata da Renga”

Ambra Angiolini e Massimiliano ‘Max’ Allegri si sono detti addio dopo quattro anni d’amore. Lo sostiene e lo assicura Chi Magazine che narra anche dei dettagli relativi alla rottura che, da quel che si apprende, non sarebbe stata pacifica. “Anzi sono stati tuoni e fulmini”, si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini. La rivista ricorda di aver sorpreso l’attrice a Milano quasi in lacrime qualche settimana fa e aggiunge che quello stato emotivo scombussolato fosse proprio imputabile a una pesante crisi in corso con l’allenatore della Juventus.

Chi rivela inoltre che le cose con il ‘Conte Max’ hanno iniziato ad andare male poco prima del lockdown. La storia da allora sarebbe stata messa sempre più in difficoltà con la Angiolini che aveva “provato a salvare” il legame, “mettendo davanti a tutto e a tutti il suo cuore, per amore di Max”. Sforzi che sarebbero stati vani.

Allegri già si apprestava a traslocare a Torino e a lasciare la casa milanese condivisa con la compagna. Ma quale è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso? “Secondo le nostre fonti – si legge su Chi Magazine -, la Angiolini ha scoperto un tradimento da parte di Max”. La vicenda, però, non avrebbe portato a un addio immediato. L’ex di Francesco Renga avrebbe provato a capire, ad analizzare, a riflettere assieme al commissario tecnico sull’episodio.

Ma Allegri, a quel punto, già stava lontano, già, probabilmente, considerava finita la love story. Ulteriore segno che la relazione è evaporata, sottolinea sempre Chi Magazine, è stata l’assenza di Ambra al matrimonio di Valentina, la figlia di Max che si è sposata di recente.

In questo periodo buio, Ambra avrebbe trovato una spalla su cui piangere in Francesco Renga, “che sembra le sia stato vicino offrendole il suo appoggio”. D’altra parte è più che noto che i due hanno un ottimo legame, nonostante la loro storia si è conclusa da tempo. Sia il cantante di ‘Angelo’ sia l’attrice si sono infatti sempre supportati e aiutati da quanto la passione è sfiorita.

Tornando ad Allegri, pare che sia sparito nel nulla. O meglio: che abbia voluto volatilizzarsi. Chi Magazine riferisce che durante la pausa del Campionato di Serie A, avendo qualche momento libero, Max ha lasciato per poco Torino per fare tappa a Milano. Non avrebbe però in alcun modo informato Ambra. Titoli di coda, la love story non c’è più.