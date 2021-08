“Allegri è viscido, come fai a toccarlo?” La reazione di Ambra Angiolini

Ambra Angiolini non è solita farsi coinvolgere in polemiche sterili e in baruffe social scatenate dagli haters. Ma stavolta il vaso è stato colmo, tanto da farle perdere la cosiddetta brocca pure a lei, che il più delle volte, giustamente, non ‘si cura di loro’. In questo caso, però, troppo meschino l’insulto per non dare una risposta dura e incisiva. Tutto si è svolto su Instagram, quando sotto a uno dei recenti post dell’attrice un odiatore seriale senza né arte né parte ha chiesto in modo provocatorio e volgare come Ambra “potesse toccare un viscido come Allegri”. Come è noto la cantante e l’allenatore della Juventus condividono una relazione sentimentale da anni.

Nel leggere l’insulto, la Angiolini si è messa alla tastiera, rifilando una replica netta, furibonda, infuocata: “Rispondo solo se tu chiedi alla tua fidanzata come è toccare uno st….zo”. Odiatore steso al tappeto e querelle messa in archivio. Bye bye!

Al di là delle ‘follie’ social degli odiatori, la love story tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini procede a gonfie vele. La relazione ormai è solida, avendo alle spalle ben 4 anni di rodaggio. In passato si è mormorato più volte di possibili nozze, voce mai confermata né commentata dai diretti interessati che sono lontani anni luce dall’alimentare il gossip sul loro conto.

Nonostante ciò, la cronaca rosa continua a braccarli: Chi magazine, nell’ultimo numero in edicola, ha sussurrato che non ci sono in previsione i fiori d’arancio in questo momento ma che una convivenza non sarebbe da escludere. Anche perché il ‘Conte Max’ si è risieduto sulla panchina della Juventus e non è volato ad allenare in Inghilterra, come invece avevano ipotizzato gli esperti di calcio mercato.

Ambra di base è a Brescia, non lontano da Torino. Insomma, trovare una soluzione che possa mettere la coppia sotto lo stesso tento non sembra poi così difficile. Scacciate anche le voci di una presunta crisi: negli ultimi mesi qualcuno aveva messo in circolo un sussurro che avrebbe voluto la coppia ai ferri corti. La verità, però, è ben diversa: Ambra e Max continuano a essere felici, sorridenti e complici.