Bonolis interviene in diretta al GF Vip: “Sonia era il pesce più prezioso”

Al Grande Fratello Vip 6 è arrivato anche Paolo Bonolis: la telefonata in diretta ha aperto la dodicesima puntata. Alfonso Signorini come sempre ha dato inizio alle danze parlando con le sue due opinioniste, così è tornato sull’argomento della settimana: come Bonolis ha conquistato Sonia Bruganelli. Nella scorsa puntata l’opinionista ha rivelato qualche piccola bugia detta da Paolo per fare breccia nel suo cuore. Lui ha risposto a distanza di poche ore con l’ironia di sempre, dicendo che l’esca era quella giusta visto che Sonia ha abboccato.

Stasera Alfonso ha chiesto un commento ad Adriana Volpe, poi tra merluzzi e barracuda – così ha definito prima e dopo la collega – Signorini ha detto di voler telefonare a Paolo Bonolis. Mentre la produzione si metteva in contatto con lui, Alfonso è andato avanti nella chiacchierata con le opinioniste e Sonia era quasi certa che il marito non avrebbe risposto. Secondo lei, infatti, Bonolis era preso dalle partite di calcio e non sarebbe intervenuto. Tempo pochi minuti e il marito l’ha subito smentita, rispondendo alla telefonata.

Signorini ha accolto Bonolis al telefono al GF Vip dicendo di aver pensato a questo fuori programma – ma chissà se lo era davvero fuori o meno – perché aveva desiderio di sentirlo. Il motivo? Proprio lo scambio di battute con la Bruganelli. Così ha iniziato a fare un elenco di cose che Bonolis avrebbe millantato di possedere, ma ha un po’ esagerato. Sonia lo ha fermato, Paolo si è aggiunto: “Allora Signorini prima di fare la trasmissione non passi per l’osteria sennò mi arrivi ubriaco”, ha detto scherzando.

Il conduttore ha chiesto pietà perché ha condotto la puntata di stasera con 38 di febbre. Allora Bonolis ha preso la parola e ha raccontato come ha conquistato davvero Sonia Bruganelli. Lui voleva riuscirci a tutti i costi, voleva che lei diventasse sua moglie e la storia è finita in gloria, ha detto. Ebbene, a quanto pare la famosa barca di Bonolis c’era, ma non era proprio sua:

“Io a lei ho fatto una promessa vana, che la sarei andata a prendere per la sua prima volta a Formentera con una barca che ho definito mia perché ci stavo solo io. Mi era stata data da un amico molto caro. Sono andata a prenderla a Ibiza per farle fare la traversata verso Formentera sotto un cielo mantato di stelle”

Signorini ha commentato dicendo che Sonia ci è cascata come una pera a questo corteggiamento. Bonolis ne è felice: “Era un’esca molto prelibata per prendere il pesce più prezioso del mediterraneo”. Il conduttore del GF Vip ha anche chiesto alla Bruganelli se fosse felice di questa scelta. Lei ha commentato così: “Ammazza tantissimo!”.