Mauro Icardi non molla e vuole far sapere al mondo intero che tra lui e Wanda Nara non è affatto finita. Ma avrà trovato il modo giusto per farlo? Decisamente no. Che vivessero ancora sotto lo stesso tetto è cosa nota, i paparazzi sia a Parigi sia a Milano li hanno beccati insieme, ma potrebbe non voler dire nulla: per il bene dei figli si accetta qualsiasi compromesso. Poi ci sono sempre le malelingue che pensano sia tutto architettato per far parlare un po’ di sé, insomma coloro che non credono a questa crisi matrimoniale. Il settimanale Gente li ha beccati insieme a Milano e ha scritto che vivono insieme, ma a quanto pare dormono anche insieme. In un certo senso, ecco.

A pochi giorni dalla rivelazione bomba sulla relazione aperta, stanotte Icardi ha postato una foto a letto con Wanda Nara. Uno scatto per nulla innocuo, anzi: i due sono senza indumenti, per fortuna il calciatore indossa la biancheria intima ma si vede la mano di Wanda sotto l’elastico degli slip. Insomma, una foto che dice molto di quello che era appena successo o che stava per succedere. La Nara ha nascosto il viso sotto al braccio di Mauro ed è così che lui ha deciso di dare la buonanotte a tutti i suoi follower. Non uno scatto romantico, ma una foto scelta non a caso per far capire ciò che succede fra loro nella realtà.

Icardi non ci ha girato molto intorno e sulla foto in questione, scattata intorno a mezzanotte e mezza – sì, ha aggiunto anche l’orario -, ha scritto una didascalia che la dice lunga. Wanda Nara farebbe la single solo su Instagram, solo e soltanto su Instagram:

“Quando sei in ‘mood single’ su Instagram ma di notte vieni a chiedere perdono! Dove siamo Wanda Icardi? Non mi è chiaro”

La foto è rimasta online qualche minuto, poi Icardi ha cancellato tutto. Forse Wanda si è accorta che la foto era finita su Instagram e gli ha detto di rimuoverla? Oppure è stata una scelta del calciatore? Questo non è dato saperlo, ma era ormai troppo tardi perché lo scatto è finito in rete. Certo è che lui non demorde e continua a comportarsi come se nulla fosse successo. Stamattina, per esempio, ha postato un’altra foto con Wanda Nara augurando il buongiorno su Instagram. Sul profilo di Wanda, invece, tutto tace: è ancora nel “mood single”.