Icardi ha proposto una relazione aperta a Wanda Nara: rivelazione bomba

Prosegue la telenovela Wanda Nara-Mauro Icardi. La coppia sta facendo parecchio discutere nel mondo del gossip. La procuratrice e il calciatore argentino hanno ormai dato vita a un vero e proprio show sui social. E ora spuntano nuove indiscrezioni, abbastanza forti. Secondo quanto avrebbero rivelato in Argentina alcuni media del posto, Icardi e Wanda avrebbero problemi ormai da tempo, si parla di mesi. Proprio per queste difficoltà, l’attaccante del PSG avrebbe fatto una proposta particolare a sua moglie.

Secondo quanto si legge su Corriere dello Sport, una fonte ha rivelato a Mitre Live che “qualche mese fa Mauro avrebbe proposto a Wanda di avere una relazione aperta perché si sentiva annegato”. Pare che il calciatore argentino non abbia mai avuto dubbi sull’amore che lo lega alla moglie. Ma non per avere alcun senso di colpa, Icardi avrebbe proposto a Wanda di avere altre relazioni. In questo modo, avrebbero dovuto iniziare ad avere un rapporto aperto.

Un giornalista a Cronica HD avrebbe svelato ulteriori dettagli su questo nuovo gossip. La procuratrice argentina avrebbe rifiutato categoricamente tale proposta. E sarebbe stato proprio questo il momento che ha rappresentato l’inizio di una lunga crisi “finita con un tradimento”. Nel frattempo, mentre Mauro continua a parlare di amore per sua moglie sui social, a dire la sua ci ha pensato in queste ore la presunta amante, Maria Eugenia Suarez, conosciuta come la China.

Ebbene ha scelto di dare la sua versione dei fatti, attraverso una lunga lettera. Non ha smentito il flirt, ma ha attaccato sicuramente Icardi. Ci ha tenuto a difendere se stessa, sottolineato di non aver “iniziato, incoraggiato o causato questa situazione”. Ha così ammesso di aver sempre creduto al fatto che il calciatore e Wanda fossero ormai separati.

La lettera l’ha condivisa sui social proprio “per spegnere le bugie, i maltrattamenti e gli sguardi che cercano di costruire storie manipolate che mi rendono, ancora una volta, il capro espiatorio della violenza mediatica”. In questi giorni ha preferito il silenzio per diversi motivi, tra cui a causa di “paura e inesperienza”. Ha parlato di “bugie e atrocità che si dicono in tv”. Ormai le voci di crisi tra Icardi e Wanda si sono fatte abbastanza forti e lei ne è protagonista.

“Mi sono relazionata con uomini ai quali ho sempre creduto: mi dicevano che erano separati o che si stavano separando, che non c’erano conflitti”

Queste le parole che ha utilizzato China Suarez per spiegare la sua versione dei fatti, non smentendo comunque le voci sulla liason. Ha poi dichiarato di non volersi prendere “il peso e la responsabilità dei comportamenti da conquistatori seriali che hanno imparato gli uomini e che dopo sanno nascondere molto bene”.

Ovviamente il suo attacco è indirizzato proprio al calciatore. E non è mancata la frecciata di Wanda. Condividendo un collage con foto che la ritrae insieme a Mauro, ha scritto: “Della mia famiglia mi occupo io. Delle p… la vita stessa”.