Lorella Boccia, prime parole dopo il parto: “Travaglio abbastanza lungo”

La conduttrice è apparsa su Instagram dopo aver dato alla luce la sua bambina, ma ha deciso di non mostrarla per il momento

Lorella Boccia è diventata mamma da poche ore ma è già totalmente rapita dalla sua bambina. La ballerina e conduttrice è ancora in ospedale, ha partorito ieri e quindi sta trascorrendo i primi giorni sotto osservazione come da prassi. Quando tornerà a casa e alla vita di sempre realizzerà ancor meglio cosa le è successo, adesso è ancora in balia delle emozioni e non riesce a realizzare di essere diventata mamma. I fan aspettavano ansiosi di sentire Lorella dopo il parto, sapere come è andata e tutte le curiosità del caso. Per esempio c’è sempre chi vuole sapere il peso della bambina, quante ore è durato il travaglio e molto altro.

In realtà ieri Lorella è già apparsa sui social con una foto di famiglia, la prima di una lunghissima serie. Il primo scatto su Instagram della bimba è tra le braccia di mamma e papà. Per la piccola di casa Presta-Boccia è stato scelto un nome molto particolare: Luce Althea. Magari nei prossimi giorni la ballerina spiegherà come e perché lei e suo marito hanno scelto questo nome, per ora si è limitata a un saluto veloce.

In due stories che ha postato in serata, infatti, Lorella si è scusata per essersi fatta sentire con ritardo. Forse solo stasera si è ricordata di avere un profilo Instagram e tanti fan in attesa di avere sue news. Tutto più che giustificato: è appena diventata mamma e sta trascorrendo le prime ore con la sua piccola. Tuttavia è riuscita a parlare con i fan: “Noi stiamo bene, è stato un travaglio abbastanza lungo ma è andato bene”. Non ha aggiunto altro per il momento, quindi non si sa per ora quante ore ha passato in travaglio e quanto tempo invece in sala parto.

Spiegherà tutto a tempo debito, come fanno tutte le neomamme famose. Condividere le esperienze tra mamme è di supporto a tutte, quindi è normale che anche la Boccia tornerà sull’argomento nei prossimi giorni. Naturalmente non ha mancato di ringraziare tutti per i tanti messaggi che ha ricevuto, ha sentito tutto il calore e il sostegno ed è meraviglioso. Lorella Boccia non ha mostrato la figlia su Instagram, ma sui video ha parlato di lei scrivendo questo: