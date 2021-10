Lorella Boccia è diventata mamma: ecco il nome scelto per la prima figlia

Lorella Boccia ha partorito. Diventa così mamma per la prima volta ed è lei stessa a dare il lieto annuncio sui social network. Attraverso il suo ufficiale account di Instagram, non condivide la foto della sua prima figlia, ma pubblica uno scatto che la ritrae felice tra le braccia del marito Niccolò Presta. Un bellissimo momento per la coppia, che è convolata a nozze nell’anno 2019. Ora realizzano il più grande sogno, quello di diventare genitori. Il nome che Lorella ha scelto per la figlia è Luce Althea.

L’ex ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi decide di rendere ora noto come ha deciso di chiamare la bambina e inserisce a fianco anche la data di nascita, che corrisponde a oggi. In questi minuti, i fan stanno inondando il post della Boccia, con like e commenti. Ovviamente non mancano i messaggi di affetto da parte dei suoi colleghi. Si notano, per ora, quelli di Andreas Muller, Veronica Peparini, Sebastian Melo Taveira e Umberto Gaudino. Presti anche altri personaggi del mondo dello spettacolo, come Giulio Berruti e Paola Perego.

Il parto effettivamente era previsto per l’autunno, precisamente per metà ottobre. Insieme a suo marito, figlio del noto manager dei Vip Lucio Presta, si gode questo bellissimo momento. Lei stessa a Verissimo, diversi mesi fa, aveva dichiarato di essere al settimo cielo. Ha rivelato a Niccolò di essere incinta mettendo in pratica un aneddoto che il suocero le aveva raccontato. Scendendo nel dettaglio, ha usato lo stesso modo che la suocera aveva utilizzato con Lucio anni prima.

Il motivo? Per lei rappresenta un omaggio alla madre di Niccolò, che non ha mai conosciuto. Quest’ultima è scomparsa ancora prima che Lorella conoscesse quella che sarebbe diventata la sua dolce metà e padre del suo primo figlio. Lorella Boccia conosce questo grande dolore. Solo due anni fa ha perso suo padre, con cui non aveva però un legame troppo forte. Si erano riavvicinati proprio qualche mese prima della morte di lui.

Entrambi sono entusiasti di accogliere in casa una femminuccia. In particolare, Niccolò Presta si è detto felicissimo al riguardo. I due neo genitori si sono conosciuti nel 2016 a Ciao Darwin, il programma condotto da Paolo Bonolis. Qui Lorella faceva parte del corpo di ballo, mentre Niccolò era il produttore. La prima impressione che la ballerina e conduttrice aveva avuto di lui non era ottima. Poi con il tempo, dopo tanta diffidenza, la Boccia è riuscita a fidarsi.