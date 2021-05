Lorella Boccia incinta: sesso del bebè e rapporto con suocera defunta

Lorella Boccia è incinta. Dopo aver dato l’annuncio su Instagram la ballerina e presentatrice di Torre Annunziata ha svelato a Verissimo il sesso del bebè che porta in grembo. Lorella e il marito Niccolò Presta, figlio del famoso manager dei Vip Lucio, sono in attesa di una bambina. Una grande gioia soprattutto per Niccolò, che desiderava ardentemente una femmina.

Lorella Boccia è appena entrata nel quarto mese di gravidanza. Il parto è previsto in autunno, più precisamente per la metà di ottobre. Come si chiamerà la piccola Presta? Al momento un nome non è stato ancora deciso: i futuri genitori lo sceglieranno più avanti. A Silvia Toffanin Lorella, sposata con Niccolò dal 2019, ha ammesso di essere al settimo cielo.

La Boccia – al timone di Venus Club, il nuovo programma di Italia Uno – ha inoltre confidato a Verissimo di aver detto a Niccolò Presta di essere incinta nello stesso modo in cui la suocera l’ha detto anni prima al marito Lucio. Un aneddoto che Presta padre ha raccontato a Lorella durante una vacanza e in questo modo la ballerina trentenne ha voluto omaggiare la madre del marito che non ha mai conosciuto.

A Verissimo è stato mostrato il modo in cui Lorella Boccia ha informato il marito della sua gravidanza. La presentatrice ha ripreso la scena con il telefonino e ha poi portato il video a Silvia Toffanin. Nel filmato si vede Presta in cucina, al pc portatile, con Lorella che inizia a dire che “bisogna lavorare di più” mandando così in confusione il marito fino a quando non gli dice che bisogna darsi da fare perché ora diventeranno tre.

Un annuncio che ha letteralmente spiazzato Niccolò Presta che prima scoppia a piangere e poi bacia teneramente la pancia della moglie. Lorella Boccia ha inoltre rimarcato di aver creato un rapporto speciale con la suocera Manuela nonostante non l’abbia mai conosciuta visto che la donna è scomparsa prima del magico incontro che ha unito la ballerina e Niccolò.

A Verissimo Lorella Boccia ha dichiarato:

“Ho capito che era molto simile a me, un vero peperino. Vado al cimitero e davanti alla sua tomba le parlo di tutto, anche dei miei problemi. Sto bene quando parlo con lei”

Lorella Boccia sa bene cosa significa perdere un genitore: due anni fa è morto il padre con il quale non ha mai avuto un rapporto solido. I due si erano riavvicinati solo qualche mese prima della scomparsa dell’uomo.