Lorella Boccia condurrà Venus Club: nuovo late show tutto al femminile

La seconda serata di Italia 1 vedrà come protagonista l’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi, pronta a confermarsi come volto del piccolo schermo

Lorella Boccia torna ufficialmente sulle reti Mediaset con il nuovo programma Venus Club su Italia 1, in seconda serata. Secondo quanto riporta in esclusiva TvBlog, la ballerina è pronta a entrare nelle case degli italiani stando al timone di questa nuova trasmissione tutta al femminile. Il late show verrà registrato a Roma nelle prossime settimane, mentre il promo dovrebbe già andare in onda tra qualche giorno. Un compito importante quello che Mediaset ha appena affidato all’ex allieva di Amici di Maria De Filippi. Per lei questa è sicuramente un’ottima occasione che dovrà gestire al meglio, visto che è ancora un volto emergente della tv italiana. Indubbiamente in questi anni ha dimostrato di avere intenzione di avere una carriera attiva sul piccolo schermo.

Un anno ricco di novità per i giovani nel mondo della televisione. Tommaso Zorzi è alla conduzione del suo format Il Punto Z, che ha già registrato un certo successo con la prima puntata. Giulia De Lellis è al timone del reality show di Love Island, che sarà in esclusiva su Discovery+, mentre Nilufar Addati conduce il programma Arte in Cucina. La seconda serata di Italia 1 accoglierà ora Lorella Boccia, che vanta già passate esperienze nel ruolo di conduttrice. Dopo aver partecipato come allieva e poi come ballerina professionista ad Amici, ha svolto il ruolo di conduttrice nel daytime del talent.

Successivamente è approdata nel programma di interviste Rivelo, sempre su Real Time. Inoltre, è stato a fianco di Paolo Ruffini a Colorado su Italia 1. Con Ezio Greggio ha condotto Monte Carlo Film Festival nel 2018. Cinque anni prima ha partecipato al film americano Step Up. Ed ecco che ora è pronta a tornare sulle reti Mediaset per lanciare il nuovo late show.

Cosa tratterà il programma Venus Club? Qui Lorella avrà modo di incontrare donne che fanno parte del mondo dello spettacolo. Sembra, pertanto, che ci sia l’intenzione di creare una trasmissione tutta al femminile. Ora non resta che attendere di assistere al promo del nuovo programma di Italia 1, che dovrebbe andare in onda nel periodo estivo.

Pare che l’obbiettivo sia quello di continuare a trasmettere le puntate anche in autunno. Superando il primo ‘test’, la Boccia potrà confermarsi come volto della Mediaset.