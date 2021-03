UeD, Nilufar Addati conduttrice di Arte in cucina: canale e quando inizia

Quale programma accoglierà Nilufar Addati come conduttrice? A svelare il nome della trasmissione è stata proprio l’ex tronista di Uomini e Donne. Con un nuovo annuncio su Instagram, ha rivelato ai suoi fan che oggi è il primo giorno di riprese. Grande emozione per l’influencer, che tenterà di tenere sempre aggiornato il pubblico che la segue. Infatti, ha anticipato che porterà i fan nei backstage delle varie puntate. Il programma che la Addati condurrà è Arte in cucina su Gambero Rosso Channel HD. Dunque, sarà la padrona di casa di una trasmissione legata al mondo della cucina, con cui girerà varie città italiane. Nilufar ha, inoltre, anticipato che avrà la possibilità di incontrare diversi personaggi interessanti.

Quello di poter parlare di cucina in un programma tv è per la Addati “un sogno che si realizza”. Le puntate di Arte in cucina andranno in onda da aprile sui canali 132 e 412 di SkyItalia. A grande sorpresa i primi di marzo l’ex tronista aveva annunciato al pubblico che sarebbe diventata presto una conduttrice. I fan in delirio hanno subito fatto le loro congratulazioni a Nilufar, felici di vederla realizzare un suo grande desiderio.

Dopo la fine della sua storia d’amore con Giordano Mazzocchi, conosciuto proprio nello studio del programma di Maria De Filippi, si è dedicata completamente al lavoro. Subito dopo la scelta, i due hanno poi preso parte a Temptation Island, per poi arrivare alla rottura definitiva. Sono tante le soddisfazioni che la Addati ha conquistato nel tempo.

Ha realizzato una sua collezione di abiti, vivendo un altro importante sogno. Ma non ha mai abbandonato l’idea di diventare conduttrice. Ed ecco che sette mesi fa ha ricevuto la chiamata da parte del programma di cucina, che le ha proposto il ruolo principale. In tutto questo arco di tempo, però, Nilufar ha mantenuto il silenzio con i fan.

Ha continuato a renderli partecipi della sua vita, senza svelare alcun dettaglio riguardante questo nuovo progetto in tv. Dopo tutta questa grande attesa, finalmente è arrivato per la Addati il momento di tornare sul piccolo schermo e questa volta come conduttrice!