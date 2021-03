Uomini e Donne, Nilufar Addati diventa conduttrice: l’annuncio ai fan

Nilufar Addati diventa conduttrice tv! Un annuncio a sorpresa che ha mandato in delirio i fan. L’ex tronista di Uomini e Donne non si è mai fermata da quando ha raggiunto la popolarità con il programma di Maria De Filippi. Aveva anche trovato l’amore con Giordano Mazzocchi, hanno partecipato insieme a Temptation Island ma a lungo andare non ha funzionato. Si sono lasciati, ma sono riusciti a mantenere un rapporto civile. Dopo Giordano Nilufar pare abbia messo in standby la sua vita sentimentale e si è gettata nel lavoro, che le sta dando davvero tantissime soddisfazioni. Non ha mai smesso di crederci e da essere influencer su Instagram si cimenterà ben presto con la conduzione di un programma.

Nel frattempo ha anche dato vita a una sua collezione di abiti, ma il sogno nel cassetto è sempre stato quello di condurre a quanto pare. Nella giornata di ieri Nilufar ha comunicato ai fan che oggi avrebbe fatto “l’annuncio della vita”. Era molto emozionata, aveva gli occhi lucidi e non stava più nella pelle. Ha quindi chiesto ai fan cosa poteva riguardare questa importante novità, ma nessuno ha indovinato. c’è chi ha pensato a un libro in arrivo, come tante altre sue colleghe. Chi ha ipotizzato la partecipazione a un reality show e chi a un nuovo fidanzato. Nulla di tutto ciò. Ha dovuto aspettare un po’ prima di annunciare la novità, che è arrivata oggi pomeriggio: “Sarò una conduttrice”.

Sette mesi fa ha ricevuto una chiamata in cui le hanno chiesto se le sarebbe piaciuto diventare una conduttrice televisiva. Lei ha risposto che è il sogno di una vita e a distanza di sette mesi questo sogno sta prendendo forma. “Le riprese cominciano la prossima settimana e questo è un altro sogno che diventa realtà, il mio cuore sta scoppiando”, ha scritto.

Non ha aggiunto ulteriori dettagli. Non si sa quale programma condurrà Nilufar né su quale canale. L’ex tronista ha specificato che i dettagli di questo progetto potrà rivelarli solo la settimana prossima. Ma nel suo post ha aggiunto un ulteriore indizio: “Ci vediamo ad aprile”. Così ha concluso il messaggio su Instagram, quindi la messa in onda del suo primo programma tv dovrebbe essere prevista per il mese prossimo.