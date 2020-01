Uomini e Donne, Nilufar presenta la sua collezione: “Posso svelarvi tutto”

Nilufar Addati dopo Uomini e Donne realizza il suo sogno: l’annuncio su Instagram

Dopo mesi di mistero, Nilufar Addati ha finalmente rivelato tutto sul suo nuovo progetto, o quasi. Anche lei come tante altre ex tronista sta intraprendendo una carriera nella moda, come stilista o comunque fondando un marchio di abbigliamento. Anche Nilufar quindi sogna di fare questo nella vita e di non limitarsi a dare consigli da influencer su Instagram: vuole dare vita ai suoi sogni e dopo mesi di lavoro finalmente tutto sta prendendo forma. Nei mesi scorsi, infatti, Nilufar ha spesso detto di essere a lavoro per qualcosa di grande, di cui però non poteva ancora parlare. Oggi invece può farlo e non ha perso tempo: con un annuncio su Instagram, Nilufar ha presentato la sua collezione di vestiti.

Nilufar Addati presenta la sua collezione di vestiti: prende vita Daydreamer Collection

Il nome della collezione è Daydreamer Collection, un nome scelto non a caso visto che “daydreamer” è anche un tatuaggio che Nilufar ha sul costato. Nelle stories, la Addati era visibilmente emozionata: “Sono molto emozionata e super felice di potervi finalmente presentare Daydreamer Collection”. Si è impegnata molto per realizzare questo progetto e le è costato non parlarne con i fan, però è riuscita a mantenere il segreto. Oggi può liberarsene e condividere la gioia con chi la supporta da sempre: “Nasce la mia collezione di vestiti. Non ci credo, sono mesi che tengo il segreto. Questo sogno è finalmente realtà!”. Sul profilo, invece, Nilufar ha postato un’anteprima di questa collezione per presentare il suo nuovo progetto.

Uomini e Donne, Nilufar al settimo cielo: “Un sogno diventato realtà”

Mentre il suo ex è stato travolto dal gossip, è arrivato l’annuncio ufficiale della collezione di vestiti di Nilufar: “Questo è un sogno diventato realtà! Vi presento ufficialmente Daydreamer Collection. Dopo mesi in cui ho dovuto mantenere il segreto finalmente posso svelarvi tutto! Sono una sognatrice, lo sapete bene voi cari amisci miei, non ho mai smesso di credere nella possibilità di realizzare i miei sogni e grazie a voi tutto ciò è diventato realtà”. E poi ancora: “È da tanto tempo che volevo parlarvene, ma come ogni cosa bella, ha bisogno di tempo, cura e dedizione. È un piccolo progetto, al quale tengo tantissimo”.