Giordano e Vittoria insieme? Deganello rompe il silenzio, Nilufar reagisce

Giordano Mazzocchi e Vittoria insieme? La Deganello rompe il silenzio. Come stanno realmente le cose e la reazione di Nilufar Addati

Nelle scorse ore, si è acceso il gossip su due ex protagonisti di Uomini e Donne: Vittoria Deganello (ex di Mattia Marciano) e Giordano Mazzocchi (ex di Nilufar Addati). Dopo che si è diffusa la voce rosa che vorrebbe i due piccioncini in love, sulla vicenda è intervenuta proprio Nilufar con delle Stories Instagram. L’ex tronista non ha nominato esplicitamente né Mazzocchi, né la Deganello, tanto meno la presunta tresca in corso tra loro. Tuttavia pare evidente che le sue parole siano riconducibili ai sussurri sulla faccenda. E a stretto giro ha rotto il silenzio anche la diretta interessata, ossia Vittoria che ha spiegato che…

Nilufar: “Dinamiche che non mi appartengono e non mi piacciono, odio tutta questa roba”

Ieri, a lanciare lo scoop Deganello-Mazzocchi è stato il sito gossipparo VeryInutilPeople che si è detto sicuro della storia tra i due, scrivendo che la frequentazione sarebbe iniziata a dicembre e che sarebbero già arrivate delle liti a minare il rapporto. Nilufar, a poche ore dall’uscita degli spifferi, ha chiosato così su Instagram: “Per favore non taggatemi, non scrivetemi in direct. Sono veramente intasata di cose che non mi riguardano e che per di più non mi interessano. Vorrei vivere una parte della mia vita senza queste dinamiche e queste robe strane. Non mi appartengono e non mi piacciono, odio tutta questa roba”. Pensiero chiaro quello dell’ex tronista. Chiare anche le dichiarazioni di Vittoria che è intervenuta, spiegando cosa sta succedendo.

Vittoria: “Mai parlare per sentito dire”

L’ex di Mattia Marciano, anch’essa tramite delle Stories su Instagram, è intervenuta sulle voci che la vorrebbero insieme a Giordano. Dopo aver realizzato dei video, in cui ha anche denunciato di aver ricevuto insulti e minacce dagli hater, ha smentito la relazione con Mazzocchi. Il suo pensiero è infine stato riassunto nella seguente Stories: