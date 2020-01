Uomini e Donne gossip: Giordano Mazzocchi e Vittoria Deganello stanno insieme

È nata una nuova coppia nel mondo di Uomini e Donne. Secondo quanto rivela Very Inutil People Giordano Mazzocchi, ex corteggiatore e scelta di Nilufar Addati, sta frequentando dallo scorso dicembre Vittoria Deganello, ex corteggiatrice e scelta di Mattia Marciano. Il gossip circola ormai da qualche settimana ma ora sembra trovare conferma nelle parole del portale. A quanto pare la relazione tra Giordano e Vittoria sarebbe piuttosto tormentata e per questo i due non sarebbero ancora usciti allo scoperto. Non solo: pare che Mazzocchi sia piuttosto geloso delle avance che la neo fidanzata riceve giornalmente sui social network. Al momento non si hanno ulteriori dettagli: i due usciranno mai allo scoperto?

Vittoria Deganello e Nilufar Addati erano state rivali a Uomini e Donne

In attesa di sapere di più della storia d’amore tra Vittoria Deganello e Giordano Mazzocchi fa sorridere il fatto che la bella veronese sia finita tra le braccia dell’ex fidanzato di Nilufar Addati. E sì perché l’italo-persiana e Vittoria sono state rivali un tempo, quando entrambe cercavano di conquistare il cuore di Mattia Marciano a Uomini e Donne. Alla fine l’ha spuntata Vittoria anche se quella storia è ormai finita da tempo e sia la studentessa sia il dentista campano hanno voltato pagina.

Vittoria Deganello e l’amicizia finita con l’ex corteggiatrice Giulia Latini

Nell’ultimo periodo Vittoria Deganello ha trovato un nuovo amore ma ha perso un’amicizia importante: quella di Giulia Latini, ex corteggiatrice di Luca Onestini a Uomini e Donne. Le due erano molto amiche e dovevano addirittura andare a convivere a Milano quando qualcosa si è rotto all’improvviso. Vittoria e Giulia si sono allontanate e la Latini si è avvicinata a Nilufar Addati e Irene Capuano: c’entra forse l’amore tra Deganello e Giordano Mazzocchi?