Zorzi, il suo programma parte alla grande: tutti i dati di Punto Z

Ottimo esordio per Tommaso, pronto ad affermarsi come conduttore dopo il Grande Fratello Vip

Boom per Il Punto Z, il nuovo format di Tommaso Zorzi in onda ogni mercoledì su Mediaset Play. La prima puntata, trasmessa mercoledì 7 aprile 2021, ha registrato ottimi ascolti che hanno inorgoglito Mediaset. Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip l’azienda ha deciso – non sbagliando – di puntare sul 26enne, che sogna di affermarsi come conduttore sul piccolo schermo.

In streaming alle 20.45 su Mediaset Play-Infinity, Il Punto Z con Tommaso Zorzi ha registrato 218.000 visualizzazioni. Ottima anche la durata media di ogni fruizione live: 14 minuti e 33 secondi, una permanenza insolita per un contenuto “tv related“ inedito, visto solo online. La mattina dopo lo show ha avuto on-demand altri 100.000 nuovi contatti.

Da non dimenticare i social network: mercoledì 7 aprile Il Punto Z si è piazzato al primo posto dei trend topic su Twitter. Un risultato non così scontato: la trasmissione di Tommaso Zorzi si è classificato davanti ai due match di Serie A di Inter e Juventus. Una grande soddisfazione per l’ex star di Riccanza, pronto a fare la differenza in tv.

Non solo Il Punto Z: in questo periodo Tommaso Zorzi è davvero super impegnato. È opinionista all’Isola dei Famosi e al Maurizio Costanzo Show ed è conteso da salotti e altri programmi televisivi. Ha già concesso due interviste a Silvia Toffanin a Verissimo e presto sarà ospite di Tv Talk, su Rai Tre.

Proprio per evitare un’eccessiva sovraesposizione Zorzi ha deciso di non andare nel salotto di Barbara d’Urso, dove in passato è intervenuto più volte.

Il Punto Z: tutto sul programma di Tommaso Zorzi

Il Punto Z è un divertente mix tra talk show, gioco e varietà con ospiti a sorpresa. Nella prima puntata sono stati protagonisti Maurizio Costanzo e Giulia Salemi. Tra le tante cose del format la Golden Social in cui Zorzi commenta a modo suo i 10 dieci contenuti social (tweet, gif, meme, etc…) più simpatici e ironici della settimana sull’Isola dei Famosi.

Giocano anche gli ospiti di ogni puntata: i personaggi sono chiamati ad indovinare il numero esatto di piselli contenuti in un barattolo. Una riproposizione con variante del gioco cult dei fagioli, lanciato da Raffaella Carrà a Pronto, Raffaella?.

La trasmissione nasce da un’idea di Tommaso Zorzi e Gabriele Parpiglia, scritto in collaborazione con Clarissa Bellinello. Il Punto Z va in onda su Mediaset Play ogni mercoledì sera, a partire dalle 20.45.